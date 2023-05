Cinthia Fernández modeló para la cámara y cautivó con su precioso look

Si hay una figura pública que es muy activa en su cuenta de Instagram es Cinthia Fernández. La mediática no se guarda casi nada y comparte muchas de sus vivencias en sus redes sociales.

Recientemente, llamó la atención de todos con un fuerte descargo contra un carpintero que contrató y le rompió los cinco baños nuevos de su hogar. "¿Se puede ser tan inútil?", manifestó sin filtro.

"¡Miren lo que hizo! Todos los cerámicos me partió. ¿Es tan difícil laburar bien? Todo para colocar un mueble", indicó furiosa Fernández y agregó: "Si no se llegan a hacer cargo, te puedo asegurar que voy a dar el nombre de la carpintería y no venden un mueble más en su vida".

"Apretaron la cañería, la terminaron sacando y ahora estoy sin lavamanos", explicó e insistió: "Me destrozaron los cerámicos de los cinco baños". Luego, añadió: "Me rompí el c*** para hacer todo nuevo. Ahora tengo que gastar en plomero, en un albañil... Todo para colgar un mueble".

Son cerca de 6 millones de personas quienes siguen a Cinthia en la red y están pendientes de todo lo que comparte. Y si bien usa su cuenta para hacer descargos, también sube momentos de felicidad junto a sus hijas, videos entrenando, sus rutinas de belleza y hermosos looks que elige para vestirse a diario.

Ahora, subió un pequeño clip en el que se la ve modelando un precioso outfit para la cámara y cautivó a más de uno de los internautas.