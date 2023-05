Ana Maria Orozco revela el lado oscuro de 'Betty la fea'

'Betty la fea' fue una de las novelas colombianas más populares de todos los tiempos. De hecho, una prueba de esto es que fue incluida en el Guinness Records como la "telenovela más exitosa de la historia de la televisión". El programa de televisión gozó de éxito internacional e incluso hicieron 28 adaptaciones en diversos países. Por esta razón, Ana María Orozco y gran parte del elenco gozó del prestigio y el enorme reconocimiento, sin embargo no todo fue perfecto.

Hace varios años atrás, Orozco participó en una entrevista en el programa de televisión 'Bravíssimo' y allí se animó a confesar algunos secretos sobre su personaje y su experiencia en la telenovela. Al parecer, no fue todo un éxito, ya que también pasó por momentos difíciles durante las grabaciones. Además, la actriz comentó que el proceso de elección no fue sencillo, porque fueron varias semanas de casting.

Ana María Orozo y Jorge Enrique Abello en 'Yo soy Betty, la fea' conocida popularmente como 'Betty la fea'. Imagen de archivo.

Al parecer, el casting estaba dividido en dos etapas diferentes, ya que querían ver el mismo personaje en su "versión fea" y su versión "linda", luego de una transformación física. "No fue fácil[...] No se sabía cómo iba a ser ese cambio, era muy arriesgado una protagonista fea", expresó la Ana María en la entrevista. Luego, la actriz comentó que tomó la iniciativa de caracterizar a la parte "fea" de Betty. Para esto, recuerda que se inspiró en una idea del personaje y se hizo unos brackets con papel aluminio.

Después de conseguir el papel, comenzó a llegar el éxito, pero Orozco no pudo disfrutarlo al 100%. Al parecer, tenían unas extensas jornadas de grabación, así que los actores se la pasaban trabajando en el set. "En ese momento estábamos grabando un promedio de 18 horas al día, sábados y feriados, de pronto empieza este ‘boom’ porque ya la estaban dando afuera y empieza la locura, pero nosotros clavados grabando, empezábamos a sentirlo. Estábamos cansadísimos", comentó la intérprete de Betty.

Ana Maria Orozco en 'Betty la fea'. Imagen de archivo.

Asimismo, agregó que grabaron durante un año y diez meses y en el último trayecto estaban casi al aire, así que tenían que filmar a la hora que sea. De esta manera no podían descansar bien e incluso se les hacía complicado el hecho de salir a la calle. En este sentido aclaró: "Yo estaba trabajando estresada y muerta de cansancio. Había exigencias que no podía cumplir, me agoté mucho de eso". Pese a estas cuestiones negativas, Ana María Orozo recuerda con cariño su trabajo en 'Betty la fea'.