Lady Gaga padece 2 enfermedades crónicas y no lo sabías

Lady Gaga es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial y esto se debe a su enorme talento en la música y la actuación. La intérprete se dio a conocer en 2008 con el lanzamiento de su primer disco 'The Fame' y con el paso del tiempo se instauró en el imaginario público por sus originales apariciones en la alfombra roja, y por la excentricidad de sus vestuarios y sus videoclips. A continuación, te contamos detalles de la intimidad y la salud de la celebridad, ya que padece dos enfermedades graves.

Lady Gaga es una de las artistas más talentosas del siglo. Imagen de archivo.

La cantante estadounidense comenzó su carrera y su primer álbum tuvo mucho éxito, así que la impulsó a realizar 'The Monster Ball Tour', su primera gira de shows y una de las más grandes recaudaciones en la industria musical. Sin embargo, Lady Gaga quiso explorar nuevos horizontes, así que probó con la actuación. Protagonizó la quinta temporada de 'American Horror Story' y luego trabajó en una exitosa película junto a Bradley Cooper, 'A Star Is Born'.

Lo que una fracción de la población desconocía es que a lo largo de su carrera, la estrella padecía dos enfermedades crónicas. Tal como parece, en una entrevista con 'CNN', en 2010 Lady Gaga comentó que padece lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido sano. En este caso, puede afectar los riñones, el cerebro, las articulaciones, la piel y otros órganos.

En 2017, Lady Gaga tuvo que cancelar diversos recitales a causa de esta enfermedad, por su débil estado de salud. Ese mismo año, la artista reveló que también padece fibromialgia en 'Five Foot Two', su documental de Netflix. La fibromialgia es una afección crónica que provoca dolor en todo el cuerpo, fatiga y otras cuestiones. La población que tiene esta enfermedad suele ser más sensible al dolor, comparado con las personas que no la tienen. En el documental, la cantante habló sobre el sufrimiento que le causa esta afección.