La reacción de Piqué cuando se enteró de la aparición de sus hijos en el video de Shakira

Hace un par de días los hijos de Shakira y Gerard Piqué sorprendieron al mundo de la música, ya que aparecieron en la última canción y en el videoclip de la colombiana, 'Acróstico'. Al parecer, la letra del tema forma un acróstico, con el nombre de los dos niños, Sasha y Milán. Sin embargo, se dio a conocer que el presidente de Kosmos, y el padre de los pequeños habría quedado en shock luego de ver a sus hijos cantando.

De acuerdo con la periodista española, Lorena Vázquez, el ex jugador de fútbol no tenía idea de la aparición de Sasha y Milán en el videoclip, así que fue toda una sorpresa. Por esta razón, tampoco se habría pedido su consentimiento para que lo hicieran, ya que se trata de un video de alcance internacional y todavía estamos hablando de dos menores de edad. Obviamente la prensa española se ocupó de hablar con el abogado de Gerard, pero este no dio respuestas muy concisas.

Tal como parece, el letrado Ramón Tamborero conversó con Europa Press, pero admitió desconocer si Piqué sabía o no, sobre la aparición de sus hijos en el último video de Shakira. En este caso, el abogado hizo alusión a su "ética profesional", así que pidió que a la prensa que contactaran personalmente al deportista catalán. Por su lado, Pilar Mañé, la abogada de la intérprete de 'Acróstico', comentó que la expareja mantenía una relación "estupenda" y aseguró que los niños están preservados en el video. Asimismo, expresó su desconocimiento por la opinión de Gerard.

Gerard Piqué posando con sus hijos. Imagen de Instagram @3gerardpique.

"Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho", comentó la periodista Lorena Vázquez. Además, agregó: "Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip". Teniendo en cuenta estos detalles, estaríamos llegando a un nuevo capítulo de la separación de Shakira y Gerard.