Con un body cavado, Miley Cyrus enamora en medio de una reveladora sesión de fotos

Miley Cyrus se encuentra en pleno lanzamiento de su último disco de ‘Endless Summer Vacation’ y recientemente sacó el videoclip de ‘Jaded’ con numerosas indirectas hacia su ex marido, Liam Hemsworth y en medio de la promoción la artista decidió darle una nota al medio de comunicación de estilo y moda, Vogue dónde protagonizó diferentes tapas de revista que saldrá en junio y haciendo unas declaraciones muy fuertes vinculada a todo el proceso personal que luego volcó en la creación de sus últimas canciones. Así fue cómo por medio de Instagram replicó aquellas palabras.

En una charla exclusiva para Vogue, Miley Cyrus fue repasando varios aspectos de su vida en medio de un mano a mano con el periodista y director de contenido, Giles Hattersley cómo sobre su fama: "Nunca necesité ser una maestra para engañar la cabeza de la audiencia", expresó en una de sus tantas palabras qué brindó para el medio de comunicación y luciendo prendas cómo un top y capa total black con huecos de la marca de indumentaria Maison Alaia.

Su visión sobre 'Flowers'

Al tocar de lleno la canción que ya superó el billón de views en streaming Miley Cyrus ahondó más en el trasfondo de la letra: "Lo escribí de otra manera, la elección fue original ahí digo que yo 'me puedo comprar flores, escribir mi nombre en la arena, pero no me puedo amar más de lo que quieres... la usé más para una onda 1950 y además cómo diciendo... 'Seguro qué yo puedo ser mi propia amante pero vos de esa forma estás mucho mejor", explicó en cuánto al giro qué le quiso dar a uno de sus últimos éxitos y en el qué sumó qué 'La canción es un poco falsa de lo que admiro', en cuánto a qué también jugó con una parte fantasiosa.

Entre medio del cara a cara, Miley despliega toda su sensualidad modelando con prendas de marcas de renombre y en las qué aparece tanto en la tapa de gráfica cómo la digital. En otra de las que circularon en modo de adelanto se apareció con un outfit verde metalizado: Top y pollera de Prada.

Mantener el pasado de la mejor forma

En uno de los puntos qué Giles toca junto a Miley es el tema del vínculo qué supo tener por más de 10 años junto a Liam Hemsworth y allí el periodista quiso indagar en sí lo dejó atras s lo que respondió: "No borraría mi historia, ni querría qué se borrara. Tener una vida interesante hace que la narración también lo fuera", opinó Miley en cuánto a querer volcar sobre un papel sus diversas experiencias para volverlo algo 'atractivo' en el público. Pese a qué ya está en otra relación puesto qué actualmente está muy feliz con Maxx Morando a quién conoció por medio de una cita a ciegas, según expuso para Vogue British y de ahí en adelante continuaron acompañandose.

Confesiones sanadoras

Durante la entrevista también habla sobre que hace ya dos años que está sobria, no toma y que en su tiempo libre siempre la van a encontrar riendose y encontrandose con amigos, ademas de haber abierto su corazón al expresar cómo se sintió juzgada por los demás tiempo atrás.

"Llevé varios años de culpa por sentir que generé mucha controversia y malestar del otro lado y ahora qué soy adulta me doy cuenta qué fui juzgada cómo a un niño y sé que yo nunca juzgaría a un niño", reflexionó sobre todos los años en qué se sintió de alguna manera discriminada por cómo la veían frente a sus accionares.

