Así fue el dulce mensaje de Kerem Bürsin y Hande Erçel para Maya Basol por su cumpleaños

Maya Basol, una de las grandes revelaciones de los talentos juveniles, supo hacerse conocida por estar en la segunda temporada de la novela de Turquía, conocida allí cómo 'Sençalkapimi', su histrionismo hizo qué el público la amara al interpretar a Kiraz Bolat Yildiz y en el día de su festejo por sus ocho años de vida la actriz, Hande Erçel y Kerem Bürsin decidieron de alguna manera poder ser parte de su vida y lo hicieron de forma mágica vía Instagram.

La foto de la foto.

"Feliz cumpleaños te amo mucho, Maya Basol", le escribió Kerem Bürsin a la actriz con una particular fotografía en medio del parate por las grabaciones de la novela de Fox Turquía y de la qué rapidamente le respondió: "Yo te amo más" pero lo cierto es qué lo qué ha llamado la atención es que quién sacó la foto fue su ex novia, Hande Erçel con quién no solo compartió tendidas horas de rodaje si no qué en la vida real estuvieron por dos años juntos, aunque la segunda postal fue más que ver con un momento qué los fanáticos replicaron vía Twitter puesto que ya ni siquiera se siguen entre ellos.

Mucho amor.

Por su parte, Hande frenó su jornada laboral y desde un auto se tomó el atrevimiento de hacer una videollamada para charlar y desearle un muy feliz cumpleaños a la pequeña y qué luego subió la captura del momento a sus historias de Instagram con una tierna dedicatoria en medio de la mueca de beso: "Hoy es el cumpleaños de mi mora, te quiero mucho mi querida", a lo qué Maya respondió: "Te amo mucho, mucho", dando por entendido qué el lazo, la buena relación qué tejió con quienes hicieron de sus padres siendo Eda y Serkan, la tienen presente en todo momento.

Un premio de reconocimiento

Sucede que la extensa participación de Maya Basol cómo la pequeña Kiraz dio grandes frutos y uno de ellos lo compartió en uno de sus posteos en Instagram, dónde se ve qué alzó un importante galardón a tan corta edad y puesto que su encanto se robó todas las miradas de los espectadores.

El premio a una pequeña gigante.

"Fue una gran noche Gracias por este valioso premio y @yeldakircuval por traernos esta emoción @msgsl #yilinmimarsinanlari @thebursin?#sençalkapimi @handemiyy", escribió Maya quién sostuvo la estatuilla a mejor revelación infantil por su personaje de Kiraz Bolat Yildiz. Además la pequeña en su Instagram cuenta con un grandisimo pasar en el modelaje, perfilada para marcas cómo Guess Kids.

