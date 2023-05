Wanda Nara presume su delantera y se lleva todas las miradas

Wanda Nara es una de las figuras más populares de la industria del entretenimiento. Actualmente se posiciona como una estrella de las redes sociales, de hecho en su cuenta personal de Instagram cosecha más de 16,3 millones de seguidores. Hace unas horas atrás, compartió una serie de posteos y causó una revolución en internet.

La mediática suele utilizar las plataformas de internet para compartir todo tipo de contenido, ya sea de su vida personal o de su trabajo. De hecho, cada vez que sale alguna edición de 'MasterChef Argentina' comparte fotografías del detrás de escena del programa, o incluso se anima a enseñar los detalles de sus looks. En esta ocasión no fue diferente, ya que subió un posteo para presumir su belleza y mostró su estilismo.

Wanda Nara lleva un vestido animal print. Imagen de Instagram.

Para esta oportunidad, Wanda lució un bellísimo vestido animal print ajustado al cuerpo, con detalles en la parte de adelante. Para agregar un detalle de glamour sumó un blazer largo en color negro con detalles dorados. Llevó el cabello recogido en una media cola y un maquillaje natural en tonos nude, desviando la atención a los ojos con unos 'cat eyes' y las pestañas cargadas de máscara.

Por otro lado, luego de compartir los detalles del programa de cocina, la mediática posteó varias imágenes y videos de su paso por los Premios Gardel 2023. En este caso, Wanda volvió a sorprender tras aparecer junto a L-Gante, uno de los máximos exponentes de la cumbia RKT. No solo posaron para las fotos, sino que fueron más allá porque el cantante le "prestó" algunas prendas de ropa a Nara.

Para ir a la ceremonia, Wanda vistió un abrigo de cuero, con un cinturón ancho y unas botas bucaneras acharoladas. Sin embargo, no había pensado un look más casual para ir a la fiesta que le seguía a la premiación. Por esta razón, el cantante de cumbia la ayudó a vestirse y le hizo un curioso préstamo. En sus historias de Instagram, Nara escribió: "Cuando no tenés ropa para seguirla y el rey te presta todo". Tal como parece, cada día hay más confianza y amistad entre la mediática y el artista.