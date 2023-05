Sin dejar nada a la imaginación, María Pedraza eleva la temperatura de la red

María Pedraza es una de las actrices españolas del momento. Desde que la vimos actuar en la película “Amar” (2017), a sus veinte años, la entonces bailarina conquistó la pantalla chica, probando que le esperaba un gran futuro por delante. Más tarde, tuvo la oportunidad de trabajar en la famosa serie de Netflix, “La casa de papel”. Y, luego le siguieron otros populares papeles en “Élite” y “Toy Boy”.

Es así que la actriz de ahora 27 años supo arrasar en la televisión española con cada una de sus magníficas interpretaciones. Tal es así que se volvió toda una celebridad para esta generación, gracias a lo cual también ganó mucha popularidad en las redes sociales. En Instagram, por ejemplo, María Pedraza Morillo cuenta con 11,1 millones de seguidores que no se pierden ninguno de sus posteos, por lo que ya se la considera toda una influencer.

MARÍA NACIÓ EN Madrid, EL 26 de enero de 1996. FOTO: INSTAGRAM @MARIAPEDRAZA_

A pesar de que, en sus inicios, María estudió danza clásica en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, con el tiempo, la bella mujer supo desenvolverse en otras áreas artísticas. Claramente, la actuación fue una de esas ramas, pero también hay que resaltar su faceta como modelo. En la plataforma de la camarita, Pedraza suele compartir sesiones fotográficas para diferentes firmas de las que se ha vuelto embajadora, promocionando, así, sus productos.

Pero las sesiones de fotos para marcas, a veces, pasan desapercibidas al lado de otras imágenes que sube la ex pareja de Álex González, luciendo su bella silueta al natural. En varias ocasiones, María ha conquistado Instagram con posteos en los que posa con el mar u otro paisaje natural de fondo, dejando su figura al descubierto. Pues, ya es un patrón ver a la actriz española sin nada puesto en esa red social, suscitando la polémica.

LA ACTRIZ CONQUISTA A SUS 11 MILLONES DE SEGUIDORES CON SUS FOTOS AL NATURAL. FOTO: INSTAGRAM @MARIAPEDRAZA_

Lo mismo sucedió en las últimas horas, cuando Pedraza compartió una fotografía suya mirando hacia la cámara, pero de espaldas, sin nada de ropa encima. “Tan salvaje y libre como el océano”, escribió María en la leyenda del posteo de Instagram y, de inmediato, llegaron las diferentes reacciones de sus seguidores. Algunos de ellos, asombrados por su belleza, mientras que otros le cuestionaron publicar imágenes revelando todo su físico. “Cuanta necesidad de desnudarse en esta sociedad... no entiendo nada!; “U don’t need to post this to tell that u are as wild nd free as ocean”; “Not intresting”; “Afrodita”, decían algunos de los comentarios.