Kim Kardashian habla sobre los dramas que ha tenido con Kourtney

El próximo 25 de mayo se estrena la tercera temporada de 'The Kardashians' a través de Hulu, la plataforma de streaming. En este contexto, hace unos días atrás lanzaron un nuevo adelanto que causó una revolución en internet, ya que hizo alusión a la creciente tensión entre Kim Kardashian y Kourtney Kardashian, las hermanas mayor de la familia. Al parecer la disputa entre las empresarias ha dado que hablar.

'The Kardashians' es una serie que se centra en su gran mayoría en la princesa de los tabloides y sus hermanas Khloé y Kourtney Kardashian, Kylie y Kendall Jenner, así como también en su madre Kris Jenner. Asimismo, la trama incluye a las parejas actuales y exparejas de las celebridades, Travis Barker, Kanye West y Scott Disick. Por otro lado, muestra la vida doméstica, los eventos exclusivos a los que acuden y las tremendas peleas que tienen.

'The Kardashians', imagen de Hulu.

En esta oportunidad, el nuevo teaser de la tercera temporada demuestra las discrepancias latentes entre Kim y Kourtney. Para refrescar la memoria, hace unas semanas atrás, se dio a conocer que la mayor de las Kardashian acusó a su hermana de haber utilizado su boda con Travis Barker como una jugada de negocios. Esto tiene que ver con el hecho de que Kim debutó como curadora invitada de la colección Primavera/Verano 2023 de Dolce & Gabbana, meses después de haber viajado a Portofino para la boda de Kourtney y Travis.

Al parecer, ahora se dio a conocer cuál es la opinión de Kim sobre la pelea con su hermana: "No quiero pelear con la familia, eso es todo", expresó en el tráiler del reality show. Al mismo tiempo, se escucha de fondo la voz de Kourtney diciendo: "No hay límites, no hay respeto". Al parecer, la serie de jugadas laborales que hizo la dueña de 'Skims' con la firma italiana de renombre, no le sentaron bien a Kourtney.

Pese al enojo, todas las hermanas están decididas a arreglar las cosas, de hecho Kylie Jenner opinó: "No creo que nadie esté equivocado. Veo ambos lados", mientras que Kendall expresó: "Como hermanas tenemos que animarnos mutuamente". Si bien, en esta oportunidad las Jenner tienen una postura neutral, obviamente quieren que las cosas mejoren, pues tienen una hermosa relación familiar, así que siempre que hay conflictos llegan a un acuerdo para resolverlos.