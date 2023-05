El extraño trastorno que padece Megan Fox: "Nunca amé mi cuerpo..."

Megan Fox es conocida por su increíble talento actoral en diversas películas, pero también por su imponente belleza. De hecho, su participación en 'Transformers' en 2008 le significó ser votada como la mujer mas sexy del mundo. Sin embargo, hace unos días participó en una entrevista con Sports Illustrated, una revista de edición semanal estadounidense, y reveló que padece un trastorno obsesivo compulsivo, por lo que tiene una percepción de su imagen, diferente a la de los otros.

"Tengo dismorfia corporal: nunca me veo como me ven otras personas. Nunca hubo un punto en mi vida en el que amé mi cuerpo, nunca, nunca. Cuando era pequeña, esa era una obsesión que tenía, como, pero debería lucir de esta manera. Y por qué tenía una conciencia de mi cuerpo tan joven, no estoy segura, y definitivamente no era ambiental porque crecí en un ambiente muy religioso", comentó Fox en la entrevista.

Megan Fox posa para Spors Illustrated.

Por otro lado, la intérprete de 'Midnight in the Switchgrass' también participó en la nueva edición de trajes de bajo de Sports Illustrated 2023, así que posó con diferentes modelos veraniegos. Por otro lado, reveló que el hecho de filmar y tomarse fotos para este proyecto, le generó mucha presión, pero se animó a aceptar la propuesta para que la gente conozca los detalles su vida. "Lo que más quiero que la gente sepa es que soy un alma genuina que espera pertenecer realmente a algo y no tener que vivir siempre como una paria incomprendida", comentó Megan a la revista.

Megan Fox es una de las celebridades que padece trastorno de dismorfia corporal. Imagen de Sports Illustrated.

¿Qué es la dismorfia corporal?

La dismorfia corporal es un tipo de trastorno obsesivo que hace que las personas repitan una serie de prácticas no saludables. Estas se extienden desde verse al espejo constantemente, excederse en el ejercicio, hacer dietas extremas, hasta someterse a cirugías estéticas. Esto tiene que ver con el deseo de buscar perfección y de percibir la apariencia física de forma negativa.

La dismorfia corporal es un trastorno que hace que las personas tengan una preocupación excesiva por su apariencia y esto se deriva de una distorsión de la imagen corporal. Imagen de archivo.

Según la Asociación Americana de Psicología, la dismorfia se puede asociar a la depresión, la baja autoestima, la ansiedad y el aislamiento social. Tal como parece, algunas de las formas para tratar la dismorfia pueden ser: ayuda psicológica mediante psicoterapia, con terapia cognitivo-conductual o con medicación específica.