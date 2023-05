Rosalía hace una divertida imitación de Rauw Alejandro y causa furor en Tik Tok

Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas más queridas en el ámbito de la música. Hace algunos meses atrás, los artistas lanzaron un EP de tres canciones y para la sorpresa de todos anunciaron su compromiso con un tierno videoclip. Recientemente, volvieron a posicionarse en el foco de atención luego de que la cantante española compartiera un divertido video haciendo una imitación de su pareja.

La intérprete de 'Despechá' suele utilizar sus redes sociales para subir postales tanto de su vida laboral como de ocasiones privadas. Por esto, el perfil de Rosalía tiene todo tipo de contenido, fotos de viajes, recitales, salidas con amigos, entre otras cuestiones. En esta oportunidad, la artista se animó a mostrar su faceta más divertida, pues se vistió igual que Rauw Alejandro para imitar su comportamiento.

En el video la española hace una perfecta actuación y le muestra a sus fans su faceta humorística y algunas situaciones cotidianas de su pareja. En este contexto, deja en evidencia a su chico cuando come su comida favorita, cuando hace negocios e incluso cuando duerme la siesta. Asimismo, para meterse en personaje, Rosalía llevó la vestimenta de Rauw, una chaqueta de color blanco y negro, un pantalón holgado y una peluca con un corte azul.

"Yo siempre estoy ready. Tú tardas 30 horas", comenta Rosalía para hacer referencia a las quejas que pone su prometido cuando tienen que prepararse para ir a algún lugar. "Bebé, me voy a comprar un coche, algo sencillo, un Ferrari", dice la joven con el teléfono al oído. Por otro lado, la cantante también hizo una imitación de Rauw cuando se pone a jugar videojuegos y pierde, practicó algunos de sus pasos 'prohibidos' de baile, entre otras situaciones.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, así que las redes se llenaron de comentarios y replicas del divertido video. "No sabía que necesitaba tanto este video", "Ya tiene que hacer un recital vestida así", "Ahora toca la versión contraria", "Me da años de vida", fueron algunos de los mensajes que escribieron los cibernautas en internet.