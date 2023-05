Respira profundo antes de ver a Karol G modelando para una prestigiosa revista

Karol G está atravesando el mejor momento de su carrera musical. Luego de años y años preparándose para esto, Carolina Giraldo Navarro ha llegado a estar en el tope de las listas con varios éxitos urbanos. Además, en este 2023, la cantante colombiana lanzó el que sería uno de sus mejores álbumes, al menos hasta el momento, titulado “Mañana será bonito”. Este material discográfico contiene varias colaboraciones con otros grandes de la industria, y algunos temazos que no han parado de sonar, como “TQG” -con Shakira-, “Provenza” y “Mientras me curo del cora”.

FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

En medio del furor que ha ocasionado Karol G en torno a su carrera, la artista se ha visto envuelta en algunas polémicas. Pues, desde que comenzó a tomar fuerza el rumor de que la “bichota” estaría saliendo con el artista Feid, Anuel AA, su expareja, volvió a buscarla de forma pública. Es más, el rapero le compuso la canción “Mejor que yo”, asegurando que ni Feid ni nadie va a reemplazarlo. Como si fuera poco, en las últimas horas, Anuel compartió una imagen durmiendo al lado de una camiseta con el rostro de Karol, con el fin de llamar su atención.

No obstante, en medio de las constantes apariciones de Anuel, Karol ha preferido ignorarlo por completo y algunos medios dicen que lo habría bloqueado de todos lados, para no prestarle atención. En medio de ello, la intérprete de “Don’t Be Shy” ha seguido cumpliendo sueños y figurando en lo alto de las listas. Es más, tuvo el placer de cantar junto a Alicia Keys en el concierto que dio en los Estados Unidos. Y, más tarde, compartió el estreno de su Tiny Desk Concert de la radio estadounidense NPR, para el que dio una interpretación especial de "CAROLINA", "GUCCI LOS PAÑOS", "PERO TÚ" y "MERCURIO".

FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Karol G enamora a todos con una nueva sesión de fotos

Asimismo, la “bichota” sigue conquistando las redes sociales, con cualquier posteo que publica. En Instagram, Karol G suma casi 63 millones de seguidores que no se pierden ninguna de sus fotos. En su más recinte publicación, la cantante modeló como una diosa para una sesión de fotos de la revista WMag, enamorando a todos con su look rebelde. “Miren las fotos tan lindas que me hicieron para W magazine. Gracias @wmag por invitarme a compartir los logros de mi carrera”, escribió la artista de 32 años.