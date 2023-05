Recostada, Miley Cyrus presumió su figura perfecta y elevó la temperatura de la red

Miley Cyrus es una de las artistas que supo reinventarse, aunque siguiendo fiel a su esencia, para alcanzar su meta: triunfar como cantante. La vimos desde pequeña interpretar uno de los papeles más icónicos de Disney, el de Miley Stewart y Hannah Montana en la serie de comedia que llevó el segundo nombre. En ese entonces, con tan sólo trece años, la actriz mostró su talento frente a la cámara, como también cantando ante miles de personas en cada uno de los shows.

Una vez finalizado el show, la hija de Billy Ray Cyrus tuvo otros protagónicos en películas como “La última canción” (2010), “Lol: casi 18” (2012) y “Peligrosamente infiltrada” (2012). Sin embargo, tuvo mucho más éxito en el camino musical, aunque, en un principio, fue altamente criticada en ello. Pues, lanzó hits como “Can’t be tamed”, justo cuando estaba al aire la última temporada de “Hannah Montana” en Disney, lo que para muchos fue una falta de respeto para el canal, puesto que Miley mostraba una figura “sexy”.

Más tarde, llegó el inolvidable videoclip de “Wrecking Ball”, single de “Bangerz” (2013), en el que Miley expresaba el dolor que sentía por su separación con Liam Hemsworth. Sin embargo, la crítica y gran parte de la sociedad prefirió quedarse con la imagen de Cyrus bailando desnuda sobre una gran bola. Por ello, la cantante que entonces tenía veinte años y estaba experimentando para conocerse y, finalmente, salir del papel de Hannah Montana, fue blanco de críticas.

EN MARZO, MILEY LANZÓ SU ÁLBUM "ENDLESS SUMMER VACATION". FOTO: INSTAGRAM @MILEYCYRUS

A pesar de todas las críticas, la cantante nacida en Tennessee siguió haciendo música, y plasmando en ella cada una de sus vivencias y sentires. Y, finalmente, con el lanzamiento de su más reciente álbum, titulado “Endless Summer Vacation”, Miley ha recibido el reconocimiento que se merece por su amplia trayectoria musical y su gran interpretación vocal.

MILEY CUMPLIÓ 30 AÑOS EL 23 DE NOVIEMBRE. FOTO: INSTAGRAM @MILEYCYRUS

Endless Summer Vacation: el regreso de Miley

El 10 de marzo de este año salió a la luz “Endless Summer Vacation” y, con una lista de doce canciones Miley presentó un increíble material de estudio que dejó a todos boquiabiertos. Previamente, el 12 de enero del 2023, la artista había lanzado “Flowers”, el primer single del álbum que se mantuvo en el puesto número 1 de las listas por más de seis semanas. Luego, lanzó el videoclip de “River” y, finalmente, este martes 16 de mayo, se estrenó el clip de “Jaded”.

“You’re lonely now & I hate it”, escribió la artista, citando una de las frases de “Jaded”, en el posteo de Instagram en el que anunciaba el lanzamiento. Para ello, Miley se lució recostada sobre una cama, sin lucir nada encima, dejando al descubierto la mayoría de sus tatuajes. Al verla, sus fans comentaron: “Miley, por el amor de Dios, haz Jaded un gran hit como flores”; “Brillando por dentro y por fuera”; “*googlea cómo convertirse en Miley Cyrus*”; “Jaded and 1000 miles. My fave tracks on the albums”; “Esto me da algunas vives de Janet Jackson”.