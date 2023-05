Miley Cyrus estrenó 'jaded' con una clara indirecta hacia Liam Hemsworth

En medio del fervor por el batacazo de su nuevo álbum 'Endless summer vacation', (lanzado el 10 de marzo de este año), Miley Cyrus sigue (lanzando contundentes palitos hacia su ex marido, Liam Hemsworth. Ya más en el proceso de haber soltado la tortuosa relación, la artista compartió el videoclip oficial de 'Jaded' vía Instagram y qué generó mucho revuelo en cuánto a indirectas que ella hace en relación a espacios que han tenido en común, aunque no es algo nuevo puesto qué también ha pasado con 'Malibú' y 'Adore you'.

Fuente: Imagen @mileycyrus

Mucho por decir.

Cómo parte de adelanto, el día anterior Miley Cyrus compartió un video en el que dio a conocer unas imágenes cómo el significado de unas manos estrechadas en una cama con sabanas blancas y hasta ella recostada en primer plano casi semi desnuda. Ese video de corto lapso qué subió en formato de reel ya cuenta con medio millón de likes.

'Cansado'

Ese es el nombre que le puso Miley a otra de las canciones de su álbum y que cómo ya en esta nueva entrega al igual que pasó en River y Flowers, va apuntado hacia el actor.

El videoclip ya disponible en Youtube, a pocas de haber salido cosechó más de 480 mil likes frente a un clip en el qué juega con cuatro cambios de vestuario y sacando adelante su costado hiper sensible puesto qué en reiteradas tomas se la observa con los ojos llorosos.

Fuente: Videoclip Jaded

Sexy y decidida.

Allí se observa en el primero un vestido negro escotado bien pegado al cuerpo, seguido un corpiño negro con brillos, por las calles de Malibú rompiendo con una de las fuertes tendencia al llevar un body verde metalizado y desde la cama con un jean bien oscuro.

¿Qué dice la canción?

Miley en esta nueva entrega juega mucho con estar diciendole a una persona varias cosas al grito de 'Lo siento si estás cansado' mientras hace un recorrido entre playas y grandes vistas de Malibú, dónde vivió con Liam.

Fuente: Videoclip Jaded

Miley más fuerte qué nunca.

Al oír la canción se pueden escuchar frases cómo: Estamos mayores y el hueso es muy grande para qué lo enterremos... / Dijimos adiós por siempre, pero tú nunca desempacaste / nos fuimos al infierno pero nunca regresamos... / Lo siento qué estés agotado, estás solo y lo odio... / No sé en dónde estás y me quedo en la oscuridad hasta estar preocupada... Es una p&*% lástima qué se haya terminado de esa forma...//.

Chari.