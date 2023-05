Con cola de sirena blanca y tiara, Halle Bailey brilló en la premiere de La Sirenita en Londres

Halle Bailey sabe perfectamente cómo acaparar y llamar la atención de los otros puesto que en el medio de la promoción por la live action de 'La Sirenita' que estrenará en cines el 25 de mayo, la también cantante se lució una vez más y en esta oportunidad en medio de la premiere que se llevó a cabo en Londres. La joven nuevamente en modo de agradecimiento a sus seguidores fue compartiendo vía historias de Instagram dulces momentos en los que no faltaron abrazos con niñas.

Fuente: Imagen / @hallebailey @bet Amor por los más chicos.

En una de los últimos carrouseles subidos por Halle Bailey se puede observar cómo quedó completamente fascinada por el cafiño que le brindaron unas hermanitas y ello fue tan sentido qué decidió subirlo a modo de posteo. Entre sorpresas, risas, muecas no se pasó por alto un particular momento en el qué una de las pequeñas vestida de rosa le mostró la muñeca de Ariel y luego de ello no dudó en tomarse una foto con los cuatro hermanitos.

Una sirenita sutil y elegante

Halle no solo enterneció al reaccionar a sus diferentes fanaticas y fanaticos si no qué además enmudeció a todos incluido al equipo del elenco, al haber llegado con un vestido blanco escotado de princesa.

Fuente: Imagen @hallebailey

2 momentos captados.

"Muchas gracias a Londres por celebrar nuestra película esta noche con nosotros. Faltan 10 días más", reza la descripción qué escribió Halle Bailey a pura ansia por la llegada de la live action. En otra de las historias de Instagram desfiló el modelo qué eligió para la alfombra roja en el se ven los detalles del lado de la espalda con una caída estilo sirena que tanto en los costados cómo en la terminación de abajo contaba con círculos en plateado, de accesorio una enorme tiara plateada fraccionado, además se fotografió con todo el elenco qué es parte del film.

Chari.