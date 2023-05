Con frecuencia, Netflix añade nuevo contenido a su catálogo y es tan grande la oferta de excelentes títulos que, a veces, se dificulta elegir qué ver. Es por ello que aquí te contaremos acerca de una miniserie de siete capítulos basada en una historia real que es un éxito y que, si eres amante de los thrillers, te encantará.

La miniserie de siete capítulos basada en una historia real que es un éxito en Netflix

El vigilante (The Watcher, en inglés) es del escritor y director Ryan Murphy. Fue estrenada el 13 de octubre y en su primera semana en el gigante del streaming hizo 125.010.000 horas vistas. Está protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale. Ellos interpretan a una pareja que agota sus ahorros para comprar la casa de sus sueños en los suburbios y poco después de mudarse, reciben misteriosas cartas de un extraño vigilante.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Cartas inquietantes. Vecinos extraños. Amenazas siniestras. Una familia se muda a la casa de sus sueños, pero pronto descubre que ha heredado una pesadilla".

La miniserie está basada en la historia real publicada en el artículo de la revista New York Magazine de 2018 'The Haunting of a Dream House', de Reeves Wiedeman.

En el reparto de la producción de Netflix están: Mia Farrow, Noma Dumezweni, Joe Mantello, Richard Kind, Terry Kinney, Henry Hunter Hall, Isabel Gravitt, Luke David Blumm, Margo Martindale, Jennifer Coolidge y Christopher McDonald.