La inesperada conexión entre Kim Kardashian y Meghan Markle

Kim Kardashian es una de las personalidades más populares de Estados Unidos. Esto se debe a diversas cuestiones, ya que aparece en el reality show de su familia 'The Kardashians', tiene varias empresas a su nombre y en el último tiempo ha arrasado en el mundo de la moda. Recientemente, se ha viralizado en la web que la mediática tiene una impensada conexión con Meghan Markle. Muchos se preguntarán qué pueden tener en común las dos celebridades, ya que tienen vidas muy diferentes.

Kim Kardashian en la MET Gala 2023. Foto de Getty Images.

Meghan Markle, tiene una historia digna para escribir el guion de una película romántica. Se trata de una actriz oriunda de Estados Unidos que logró obtener uno de los papel principales en la exitosa serie de abogados 'Suits'. Con el paso del tiempo, por cuestiones inexplicables de la vida, conoció al Príncipe Harry, así que se enamoraron, se casaron y hoy en día tienen dos hijos.

Meghan Markle y el Príncipe Harry. Foto de Getty Images.

A pesar de que no haya una conexión obvia entre las mujeres, se dio a conocer que hay varias cuestiones que las vinculan. Recientemente, el medio 'The Sun' informó que Meghan contrató al ex guardaespaldas de Kim Kardashian para protegerse de amenazas o ataques. El profesional experto en seguridad, trabajó para la empresaria dueña de 'Skims' en 2016, antes y luego de que le robaran y la apuntaran con un arma en Paris.

Kim Kardashian vivió un violento robo en Paris. Foto de Getty Images.

Por otro lado, las dos mujeres han compartido el mismo estilista, Michael Silva. Al parecer, en algunas ocasiones del pasado, el peluquero confirmó que las dos celebridades ponen atención en el cuidado del cabello a diario, así que tienen una melena brillante, saludable y pesada. Incluso, las dos llevan un peinado con raya al medio, liso y un color oscuro.

Meghan Markle y Kim Kardashian. Edición de MDZ Online.

Otra de las conexiones entre las mujeres famosas tiene que ver con el ámbito del ejercicio físico, ya que según la información disponible, Meghan ha contratado a quien fue entrenadora personal de Kardashian durante uno de sus embarazos. Tracy Anderson, es una exitosa profesional del fitness que ha acompañado a varias celebridades en el camino de la actividad física. En este caso, Markle se ha sumado a la lista de sus alumnos.