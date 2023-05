Hailey Bieber tiene terror de formar una familia con su esposo Justin Bieber

Hailey Bieber ha hablado en diversas ocasiones sobre su matrimonio con Justin Bieber, ya que ha estado en el ojo de la tormenta durante mucho tiempo. Recientemente, la modelo de 26 años participó en una entrevista con The Sunday Times y habló sobre los deseos y esperanzas que le generan el hecho de pensar en formar una familia con su esposo. Al parecer, la joven afirmó que estos pensamientos la han hecho derramar lágrimas en repetidas ocasiones.

Hailey se sinceró respecto a la posibilidad de criar hijos con el cantante de 'Peaches' y comentó que es un deseo que se va a materializar en un futuro no muy cercano. En la actualidad, la celebridad se quiere enfocar en su carrera como modelo y empresaria, ya que tiene una marca de belleza y trabaja en una gran cantidad de proyectos diferentes. Por otro lado, la joven necesita dar prioridad a su salud mental y a la de Justin, ya que ambos han pasado momentos difíciles.

Justin y Hailey Bieber. Imagen de Instagram.

En el último tiempo, Hailey Bieber fue el blanco de millones de personas que se encargaron de lanzar criticas y comentarios de odio, e incluso recibió amenazas por parte de los 'haters'. Por esta razón, este tipo de acciones la llevan a pensar que sería terrible que sus futuros hijos tengan que pasar por lo mismo. "¡Literalmente lloro por esto todo el tiempo! Tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo", expresó para The Sunday Times. Además, agregó: "Basta que la gente diga cosas de mi marido o de mis amigas. No me puedo imaginar tener que confrontar a la gente diciendo cosas sobre un niño”.

Hailey Bieber es modelo y empresaria. Imagen de Instagram.

La fundadora de 'Rhodes' afirmó que todo lo que sucede en su vida y en la de Justin, tiene gran repercusión en el público. De hecho afirmó que el año pasado, cuando se dio a conocer que estaba hospitalizada, su nombre comenzó a salir en todos lados, así que las personas asumieron cualquier cosa. Durante este tiempo, Hailey fue víctima de mentiras y conjeturas sobre diversas cuestiones.

Dejando de lado las preocupaciones, la modelo estadounidense confirmó la posibilidad de que en algún momento quiere tener hijos. Por otro lado, expresó que ella y su pareja harían lo mejor para criarlos, "siempre y cuando se sientan amados y seguros". En este caso, no es la primera vez que la familia Bieber se refiere a esto, pues en hace un tiempo Hailey habló con Harper's Bazaar y aseguró que tanto el matrimonio como la maternidad requieren un enorme esfuerzo.