¿Cambia de nombre? The Weeknd podría dejar de usar su famoso nombre artístico y este es el por qué

The Weeknd acaba de brindar una entrevista en la que reveló que el final de su nombre artístico está cada vez más cerca. El cantante que en verdad se llama Abel Tesfaye confesó haber tenido una crisis de personalidades mientras grababa The Idol, la serie que protagoniza junto a Lily-Rose Depp, y que esto lo habría llevado a pensar en un “cambio de piel”.

Hacia el final del rodaje de The Idol, la serie protagonizada por The Weeknd y Lily-Rose Depp, ambos artistas debían grabar una serie de escenas en vivo y enfrente de una multitud. Para esto, aprovecharon un concierto del cantante, quien se vio prácticamente obligado a interpretar 2 personajes al mismo tiempo.

Lo que ocurrió luego fue algo inédito para la carrera del cantante cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye: finalizado el concierto, se quedó sin voz. En una entrevista con W, este reveló que le resultó “difícil pasar de una cabeza a otra” y que cree que esto sucedió debido a que su personaje no sabe cantar.

“Puede que esté profundizando demasiado en esto, pero fue aterrador. Como The Weeknd, nunca me he saltado un concierto. He actuado con gripe. Moriré en ese escenario”, dijo al respecto.

Asimismo, expresó que este episodio se dio en el marco de una crisis de identidad aún mayor: tras años de darse a conocer como The Weeknd, el cantante canadiense podría empezar a presentarse con otro nombre.

Esto es lo que dijo Abel Tesfaye sobre el final de The Weeknd

“Estoy llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd”, declaró el artista de 33 años.

Luego, continuó: “Seguiré haciendo música. Tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo haré”.

Por último, el actor y productor manifestó que está intentando deshacerse de “esa piel” y de “renacer". Como si fuese poco, el final estaría mucho más cerca de lo pensado y podría darse con el mismo disco en el que está trabajando en la actualidad.