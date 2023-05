Toma aire, antes de ver a Salma Hayek y Penélope Cruz en su primera película

A lo largo de los años se ha visto a muchos actores formar grandes amistades y este es el caso de Salma Hayek y Penélope Cruz. Tal como parece la artista mexicana y la española forjaron una increíble relación, así que guardan muchos recuerdos e incluso se las ve cercanas al día de hoy. A continuación echamos un vistazo a la primera película que protagonizaron juntas, un film del género western del 2006.

Salma Hayek y Penélope Cruz trabajaron en 'Bandidas' una cinta en co-producción entre Francia, Estados Unidos y México de 93 minutos de duración, que estuvo bajo la dirección de Joachim Rønning y Espen Sandberg. En este caso se trata de un largometraje de acción, robos, aventura y comedia, donde las actrices se pusieron en la piel de dos mujeres completamente diferentes, pues cada una pertenecía a un estrato social.

Salma Hayek y Penélope Cruz en 'Bandidas'. Imagen de archivo.

Según la sinopsis oficial, la película relata la historia de Sara Sandoval, interpretada por Salma Hayek, una bella aristócrata de México que fue educada en Europa y goza de todos los privilegios de clase. Por otro lado, se encuentra María Álvarez, a cargo de Penélope Cruz, una mujer que tiene un carácter fuerte y rebelde, hija de un peón de campo. En circunstancias normales, las jóvenes no se hubieran cruzado nunca, sin embargo un terrible suceso une sus caminos.

Al parecer, una violenta banda de pistoleros a sueldo, roba las tierras de las familias de Sara y María, y durante el asalto los seres queridos de las jóvenes terminan asesinados. Por esta razón, las mujeres forman una alianza para buscar justicia y vengar a sus familiares. Sin embargo, durante el proceso se convierten el ladronas de bancos y prófugas de la ley, pues son buscadas por las autoridades.

Pese a que la película contaba con el protagonismo de Salma y Penélope, dos actrices destacadas en el ámbito cinematográfico, no tuvo los resultados esperados, de hecho no tuvo buen recibimiento por parte del público. Sin embargo, el fracaso de la cinta no opacó sus carreras en Hollywood, de hecho, las dos continuaron trabajando en proyectos de gran escala.