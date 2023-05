Prepárate para ver el video de Karol G cantando un tema de Alicia Keys a sus 19 años

El jueves 11 de mayo, Karol G cantó en el escenario junto a la mismísima Alicia Keys. El increíble encuentro entre las artistas se dio en el marco del “Alicia + Keys World Tour”, con el que la intérprete de “Empire State Of Mind” ha recorrido las más grandes ciudades del mundo para presentarse. Precisamente, este jueves, la cantante estadounidense aterrizó por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, para dar un show único, con Karol como la artista invitada. ¡Un sueño hecho realidad!

Para la ocasión, la “bichota” se subió al escenario para entonar los primeros versos de “Mientras me curo del cora”, una de las canciones de su más reciente álbum. Mientras Karol brillaba en escena, luciendo un vestido plateado y unas botas largas del mismo color, Alicia la acompañaba tocando los acordes y melodías del tema con su piano. Luego, juntas interpretaron el clásico “No One”, aunque con modificaciones en la letra, puesto que Carolina cantó algunas estrofas de la versión en español.

ALICIA LE DEDICÓ UN SENTIDO MENSAJE A KAROL LUEGO DE CANTAR JUNTAS. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Aunque Karol cantó por menos de seis minutos, el encuentro se volvió furor en las redes, algunas horas más tarde. Pues, todos los presentes documentaron el momento con videos que luego cargaron a las plataformas virtuales, volviéndose virales. De esta forma, algunos internautas aprovecharon el “hype” para recordar que la artista paisa cumplió otro más de sus sueños, puesto que, varios años atrás, se había grabado interpretando “No One”, cuando tenía menos de veinte años.

KAROL G ELIGIÓ UN OUTFIT DE COLOR PLATEADO PARA EL SHOW. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

El mensaje de Karol en agradecimiento con Alicia

Un día después de esa mágica noche, Karol G realizó un posteo de Instagram agradeciéndole a Alicia la invitación. “La vida no para de sorprenderme… Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración!”, confesó la mayor exponente latina a nivel internacional.

“Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara, pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”, comentó con emoción la artista de 32 años y concluyó: “Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país. Pdta: This Girl is On Fire”.

Por su parte, Alicia Keys también hizo una publicación en la misma red social, diciendo lo afortunada que se sentía por haber cantado en Colombia y colaborado con Karol. “Te Amo, Colombia!! Woooooowwww!!! My first time in Colombia was mind blowing!!! Y’all gave me LIFE!!!! ¡¡¡Compartiendo escenario con mi hermana @karolg anoche fue mágico!!!”, exclamó la reina de las teclas.