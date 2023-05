Estos son los actores que triunfaron aunque nadie creía en ellos: seguro los conoces

El mundo del espectáculo y la industria de Hollywood está repleto de historias de superación y grandes logros personales. Varios de los actores más conocidos de todos los tiempos recibieron en sus comienzos duros comentarios y recomendaciones de abandonar lo que hacían. Pero ellos hicieron caso omiso, persistieron y lograron cumplir sus sueños. Adam Sandler, Harrison Ford y Salma Hayek son algunos de ellos.

Ejemplos a seguir: 8 actores que lograron triunfar a pesar de los obstáculos

1. Adam Sandler

Cuenta la historia que, cuando Adam Sandler estaba estudiando en Nueva York, un profesor de actuación lo invitó a tomar unas cervezas y le dio un consejo: que abandonara lo que estaba haciendo. “Tienes corazón, pero no tienes talento”, fueron las palabras que recibió el comediante.

Años más tarde, y ya en la cima de su carrera, Sandler se lo volvió a encontrar y, lejos de ser rencoroso, lo presentó a sus amigos y dijo que aquel fue el único profesor que lo invitó a tomar algo.

2. Arnold Schwarzenegger

Mucho antes de convertirse en Terminator y de protagonizar tantas otras películas de acción, Arnold Schwarzenegger tuvo que sobreponerse a varios golpes, en especial a aquellos comentarios que le decían aludiendo a que, por su cuerpo y por su acento, jamás llegaría a triunfar en Hollywood.

3. Harrison Ford

Hacia el estreno de la primera película de Star Wars, Harrison Ford tenía unos 35 años y contaba con una década de experiencias fallidas como actor. Llegó a estar cerca de abandonar su carrera, en especial cuando le dijeron que no tenía futuro en Hollywood. Sin embargo, hizo oídos sordos, confió en sí mismo y el resto es historia conocida.

4. Salma Hayek

Las críticas que tuvo que tolerar Salma Hayek se presentaron por partida doble. En primer lugar, le decían que una actriz mexicana jamás podría ocupar un lugar importante en la industria cinematográfica mundial.

Por otro, creían que, al ser mujer, tenía los días contados y que, cumplida cierta edad, la dejarían de tener en cuenta para los mejores papeles.

5. Bella Ramsey

Bella Ramsey es una de esas promesas que ya son realidad. Con apenas 19 años, trabajó en series como Game of Thrones y The Last of Us, y parece ser dueña de un futuro más que brillante. Cuando era chica, a Bella Ramsey le dijeron que no tenía un "look Hollywood".

No obstante, y siendo incluso una niña, tuvo que vivir experiencias en castings en las que le dijeron que no tenía la apariencia necesaria para triunfar en el mundo de Hollywood.

6. Mark Ruffalo

“¿Qué vas a hacer cuando te des cuenta de que nunca triunfarás como actor?”, le preguntaron a Mark Ruffalo en una audiencia. A sus 55 años, el artista cuenta con una filmografía repleta de éxitos y demostró que, aquellas personas que no creían en él, estaban sumamente equivocadas.

7. Michelle Yeoh

Michelle Yeoh tiene 60 años y atraviesa quizás el mejor momento de su carrera. Viene de protagonizar la multipremiada Todo en todas partes al mismo tiempo, película gracias a la cual ganó un Oscar como Mejor actriz principal.

Para esto, la artista malaya tuvo que imponerse ante todas aquellas personas que le aconsejaban que abandonara sus sueños debido a su edad.

8. Gary Oldman

Cuando era joven, Gary Oldman intentó ingresar en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Además de ser rechazado, le dijeron que no tenía “madera” para ser actor.

Hoy en día, Oldman es uno de los artistas más prestigiosos a nivel mundial y dispone de una filmografía con títulos como Sid y Nancy y La hora más oscura, entre tantos otros.