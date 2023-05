Soledad Pastorutti se llevó todas las miradas desde la cama

Soledad Pastorutti es de esas personas a las que no le gusta quedarse en la zona de confort y siempre van por más. "Soy una artista que todavía tiene chances de crecer, mejorar y encontrar nuevos caminos; es como dice Drexler: 'Todo se transforma'", indicó en diálogo con El País.

Soledad Pastorutti

"En mi caso, esa transformación tiene que ver con estar presente en la escena musical y actualizarse pero sin traicionar mis sentimientos ni mi forma de ser. Creo que la palabra 'popular' resume todo, y dentro de eso le he cantado a las cosas muy sentidas a la vez que he tratado de transmitirle alegría a mi gente", especificó.

Y, La Sole, añadió: "La búsqueda constante tiene que ver con mi forma de ser: yo soy inquieta, me aburro fácilmente y apenas termino un show ya estoy pensando en lo que va a venir. También es cierto que la búsqueda no siempre es acertada".

Soledad Pastorutti

"Soy de las personas que piensan que para saber qué es lo que no les va, primero tienen que medir; es como la ropa: si no te la probás, no vas a saber cómo te queda. La música es un espacio de mucha libertad y quiero aprovecharlo", reconoció.

En Instagram, Pastorutti es muy activa y comparte contenido que encanta a sus admiradores. Ahora, se llevó todas las miradas desde la cama con un pequeño video. "¡Buenos días! ¿Quién se despertó escuchando La Paloma?", escribió haciendo referencia a su último lanzamiento.