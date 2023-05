Shakira conmovió a todos con el lanzamiento de "Acróstico", la canción que le dedicó a sus hijos

Shakira parece haber dejado atrás el escándalo por su ruptura amorosa con Gerard Piqué, desde que se mudó a Miami. Es que, a casi un año de la polémica separación, la cantante, finalmente, pudo alejarse de la ciudad natal del ex futbolista, en compañía de sus hijos, Sasha y Milan.

Y, como acostumbra a hacerlo, la artista oriunda de Barranquilla ha recurrido a la música, una vez más, para expresar sus sentires respecto a esta nueva etapa de su vida. Es en ese marco que Shakira lanzó “Acróstico”, la noche del jueves 11 de mayo, una emotiva canción que, aparentemente, habría dedicado a sus retoños.

SHAKIRA, SASHA Y MILAN SIGUIERON ADELANTE. FOTO: ARCHIVO

Con un video animado en el que un pajarito cuida y alimenta a sus polluelos, la artista demostró el inmenso amor incondicional que siente por sus hijos. Además, en la letra de la balada, Shakira confesa que, a pesar de las caídas y de los momentos malos, ella siempre hará todo lo posible para hacerlos felices.

Como si fuera poco, en el videoclip, se puede ver como las letras de algunas frases forman, unidas, el nombre de cada uno de los niños. De esta forma, Shak dejó en claro que “Acróstico” es una carta de amor dedicada, únicamente, para Sasha y Milan.

Qué dice la letra de “Acróstico”, la nueva canción de Shakira

“Me enseñaste que el amor no es una estafa / y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar / que no vieras mi fragilidad / pero las cosas no son siempre como las soñamos / A veces corremos / pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar”, dicen los primeros versos de la canción, formando el nombre de Milan.

LAS PRIMERAS LETRAS DE CADA FRASE FORMAN EL NOMBRE DE MILAN. FOTO: CAPTURA YOUTUBE

En la parte en que se forma el nombre de Sasha, Shakira canta: “Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla / Y aunque no sé poner la otra mejilla / Aprender a perdonar es de sabios / Que solo te salga amor de esos labios / Si las cosas se dañan no se botan / se reparan / los problemas se afrontan y se encaran / Hay que reírse de la vida / A pesar de que duelan las heridas / Si ha de entregar entero el corazón”.