Con un outfit mojado y metalizado, Jennifer López deslumbró a todos en la premiere de 'The Mother'

Jennifer López está de festejo y es que en las últimas horas se lanzó de forma oficial "The mother" el film de thriller psicológico y desesperado qué protagoniza y que se encuentra disponible en Netflix. Previo a ello, la cantante dijo presente en la avant premiere acompañada por Ben Affleck y dejando a la vista un particular outfit distinto a lo qué se suele ver con frecuencia en eventos de este estilo. Así fue cómo detalló más de su look ante sus 244 millones de followers en Instagram.

"Gracias @brunellocucinelli por este hermoso traje personalizado para mi estreno anoche!!! #TheMother @brunellocucinelli_brand @Netflix", reza la descripción qué puso Jennifer López en uno de sus últimos posteos en el qué presume en tono crudo: un top triangular con lentejuelas transparentes, pollera tubo con caída, diseñado por Rob Zangardi y Mariel Haen y un imponente traje wet (mojado) con botones negros, confeccionado por el diseñador italiano de alta costura, Brunello Cucinelli y que fueron piezas únicas para la artista.

El toque final

Para terminar de ponerle el último 'touch' de glamour, Jennifer optó por un marcado make up estilo darkness con todos productos de su emprendimiento, Jlo Beauty + sephora, puesto qué la artista se unió a la famosa tienda chic de Estados Unidos

Alli se la logró ver con un fuerte sombreado negro en la zona de los párpados, delineado con ojo de gato, Rimmel, a modo de contrastar tanta marcación un labial nude y por último agregó unos aretes de Tifanny & Co en forma ovalada.

Chari.