Tras la polémica canción que lanzó Santa Fe Klan, Maya Nazor y Karely Ruíz se verían las caras

Desde hace unas semanas, Santa Fe Klan y Karely Ruiz han acaparado la atención mediática al posar juntos en diferentes fotografías que compartieron en las redes. Más tarde, lanzaron una canción en conjunto, titulada “Sabes”, en un estreno exclusivo para sus suscriptores de una famosa plataforma de contenido para adultos. Finalmente, el rapero de 23 años confirmó que esa canción se podría ver este jueves 11 de mayo, en su canal oficial de YouTube, con el fin de que todo el mundo pudiera escucharla.

A pesar de toda la promoción que el artista y la influencer han llevado a cabo, por el momento, no han recibido más que críticas negativas. De esta forma, se inició un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo. Pues, la mayoría de los fanáticos de Santa Fe Klan se han visto decepcionados por la nueva imagen que intenta vender Ángel Jair Quezada Jasso, dejando atrás sus “buenas letras” y su faceta de padre de familia.

SANTA FE KLAN Y MAYA ZAZOR GRABARON UN VIDEO CANDENTE, JUNTOS. FOTO: INSTAGRAM @SANTA_FE_KLAN_473

Recordemos que, hasta diciembre del 2022, Santa Fe Klan presumía constantemente a la familia que había conformado con Maya Nazor, y su pequeño hijo, Luka. Pero, tras la ruptura, el intérprete de “Así soy” ha estado vinculado con diferentes mujeres, y dando una imagen de reggaetonero fiestero, que a pocos de sus fanáticos les ha gustado.

Como si fuera poco, los internautas han tildado a Karely Ruiz como “chapulina”, puesto que, antes, decía que era “amiga” de las hermanas Nazor. No obstante, en estas semanas, la modelo se ha mostrado como una amiga muy especial del ex de Maya, avivando la polémica. Y, tras todo el escándalo, las jóvenes influencers podrían verse cara a cara en un evento privado.

Este es el evento que uniría a Maya Nazor y Karely Ruiz

Antes de que el triángulo amoroso entre el cantante y las modelos explotara, otra famosa personalidad había revelado la lista de invitados para su cumpleaños, en la que figura los tres implicados. Se trata de Mona, otra influencer fashionista que celebrará sus 24 años rodeada de veinte personas. Maya Nazor, Karely Ruiz, Niurka, Erika Vega y Santa Fe Klan, son algunos de los famosos que figuran en la lista.

MAYA NAZOR CELEBRÓ EL DÍA DE LA MADRE CON SU HIJO, LUKA. FOTO: INSTAGRAM @NAZORMAYA

Si bien todavía no hay fecha concreta, se sabe que la fiesta de cumpleaños de Mona se llevará a cabo en la última semana de mayo. Asimismo, la influencer reveló que creó una estrategia para que sus invitados no la dejen plantada a último momento. Para esto, mandó hacer regalos personalizados con el fin de que no quieran faltar al evento. No obstante, ni Maya ni Karely han confirmado públicamente su asistencia, por lo que sólo resta esperar al evento para ver si figuran juntas.