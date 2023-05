Tom Holland está de regreso con un nuevo y crudo desafío qué sorprenderá a todos

Tom Holland está de regreso y es qué luego de su último trabajo en cine, el artista regresa a la pantalla grande con una movilizante miniserie llamada 'The Crowded Room' qué se llevará a la plataforma de Apple Tv. Frente a la espera compartió ante sus más de 67.1 millones de seguidores en Instagram algunas imágenes y hasta el teaser oficial del mismo.

"La habitación llena te prometo que este show no te decepcionará. Estamos a 7 semanas de lanzar nuestros tres primeros episodios y nunca he estado más emocionado de compartir algo contigo. Se parte del misterio", reza la descripción en la qué Tom Holland con mucho entusiasmo daba a conocer algunas imágenes a modo de avance del thriller policíaco mega desgarrado qué compartió cómo protagonista junto a Amanda Seyfried y qué se podrá ver oficialmente desde el 9 de junio y con un elenco restante integrado por: Emma Laird, Emmy Rossum, Sasha Lane, Henry Eikenberry, Christopher Abbott, Lior Raz, entre otros.

¿De qué trata?

Tal cómo subraya a modo de sinopsis, The Crowded Room en su primera temporada gira entorno a la vida de Billy Milligan y bajo el nombre ficticio Danny Sullivan, (interpretado por Tom Holland), un hombre qué es detenido tras estar acusado de ser parte del tiroteo en Nueva York y qué terminó quedando absuelto debido a su condición de padecer 24 trastornos de personalidad. Una historia qué plasmó el novelista, Daniel Keyes en su obra 'The Minds of Billy Milligan' y qué tendrá salida al campo del main de forma fraccionada, los tres primeros el 9 de junio y los restantes a modo semanal con un elenco restante integrado por:

Basado en hechos reales

Sucede que la historia es más escalofriante de lo qué se logra apreciar en el teaser puesto qué William Stanley Miligan nació el 14 de febrero de 1955 en Miami, Florida y fue catálogado por la sociedad cómo 'El violador del campus' puesto que atentó sexualmente contra tres mujeres en la Universidad Estatal de Ohio logrando ser arrestado por los hechos delictivos en el año 1975 gracias a qué una de sus víctimas logró identificarlo por medio de fotografías policiales y se lo terminó por identificar debido a qué este dejó sus huellas dáctilares en el auto deotra víctima. El asesino en el año 1977 fue absuelto debido a su condición mental.

Realidad vs personaje

"Soy inocente"

Al llegar el juicio, Milligan declaró su inocencia ante el estrado diciendo qué el no había sido el culpado si no qué quienes fueron eran Ragen (23 años) y Adriana (19 años), sus otras dos personalidades y en qué declarara que se apoderadon de su cuerpo y conciencia durante los crímenes, aunque las violaciones no fueron el único delito si no que se sumó la portación ilegal de armas y robos qué ocasionó en los primeros años, frente a esto último ante el tribunal confesó qué 'Ragen' actúo cómo ladrón y secuestrador mientras qué 'Adriana' era la responsable de las violaciones.

Juicio.

Cambio de vida

Durante largo tiempo, Milligan fue sometido a varios exámenes clínicos dónde se analizó qué contaba con 24 personalidades separadas hasta el año 1988 dónde finalmente y tras un arduo trabajo de decenas de profesionales lograron unificar y terminaron por dejarla en una sola.

Si bien no se supo del todo qué fue de sus últimos años se rumoreó que decidió rearmarse viviendo en California y hasta la idea de trabajar con varios productores incluido el director de Avatar, James Cameron con quién habría querido comprar los derechos de 'The minds of Milligan', para llevarlo a la pantalla grande, aunque esto no fue factible y finalmente en el año producto de un cáncer falleció el 12 de diciembre de 2014 a sus 59 años en un asilo de Columbus, Ohio.

