Sol Pérez se llevó todas las miradas con su bellísima figura al borde del mar

Fue a mitad del año pasado que Sol Pérez recibió la gran propuesta que anhelaba. Durante un paseo en barco por el Mar Mediterráneo, Guido Mazzoni se arrodilló y le pidió formalmente su mano. El momento fue registrado por una cámara y ella no dudó en compartirlo con sus miles de admiradores en Instagram.

"La verdad, no me lo esperaba. Guido también es muy relajado y no me esperaba la reacción que tuvo, organizó viajes, horarios, todo. Las veces que me ocupé yo, literal, salió mal", reveló Pérez en la TV.

Finalmente, el mes elegido para dar el gran sí fue noviembre y todo indica que será una noche inolvidable, tanto para ellos como para los invitados. Hay mucha expectativa entorno a lo que ocurrirá.

Sol Pérez junto a su futuro marido

El día es el 25 y tiene la particularidad de ser muy especial para Pérez. "Es el cumpleaños de mi abuela, que la perdí cuando era muy chica, que es la mamá de mi mamá", contó la panelista de Telefe.

Ahora, en el medio de sus preparativos, la pareja se tomó unos días para descansar en la playa. Ella compartió en la red varias postales de sus soñadas vacaciones y en una de sus últimas publicaciones se llevó todas las miradas con su bellísima figura al borde del mar.