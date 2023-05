Guía de jardín para principiantes: qué hacer si mi aguacate no da frutos

El aguacate es uno de los árboles frutales más elegidos para cultivar en los jardines. Pues, una vez que está listo, lanza ricos frutos que son ideales para sumar a las comidas nutritivas. Se trata de una especie arbórea del género persea, que se cultiva, principalmente, en zonas de climas tropicales y subtropicales de Centroamérica.

A pesar de que muchos deseen tener este árbol en sus jardines, lo cierto es que hay que tener algunos datos claros para poder conseguir que de los frutos que buscamos. Pues, es común escuchar a las personas preguntarse cuánto tardan en dar frutos los aguacateros, y cómo proceder si el palto no lo hace. Por ello, hoy venimos a responder algunas de esas preguntas.

Primero, hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras especies arbóreas, el árbol de aguacate puede dar frutos a partir de los cinco años o más, aunque no se trate de un dato específico. “Una palta puede dar frutos en cinco años, quince años o, incluso, no te puede nunca dar paltas. El problema es que las semillas de estas plantas no tienen una genética estable”, explica Germán en un video de “Cosas del Jardín”.

EL ÁRBOL DE AGUACATE PUEDE CRECER EN MACETAS. FOTO: SHUTTERSTOCK

Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta al ir a comprar la especie de aguacatero es el hecho de buscar uno que se adecúe a las condiciones en las que vivimos, en materia de suelo y clima. Recordemos que se trata de un árbol que crece en zonas tropicales, por lo que necesita de mucha humedad.

Qué hacer si mi palto no da frutos