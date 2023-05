'Guardianes de la Galaxia': La verdad sobre la exorbitante suma que cobró Vin Diesel

Vin Diesel es uno de los actores más populares de la industria del cine y esto tiene que ver con su participación en 'The Fast and The Furious' donde interpretó a Dominic Toretto. Asimismo, el intérprete ha trabajado en 'Las Crónicas de Riddick' y en diversas películas populares. Recientemente se posicionó en el centro de atención porque se viralizó el supuesto sueldo que cobró por su trabajo en 'Guardianes de la Galaxia', sin embargo el director de la cinta salió a aclarar el asunto.

El actor se encarga de interpretar a Groot, un superhéroe que aparece en los cómics estadounidenses de Marvel Comics. En este caso, se trata de una de las figuras más tiernas y graciosas de la saga, pues su única línea a lo largo de las películas es 'Yo soy Groot'. Por esta razón, Vin Diesel se ha encargado de interpretar la frase de diferentes maneras teniendo en cuenta los momentos de la trama o el estado emocional del personaje.

En este sentido, el actor puede presumir que ha ganado un tremendo sueldo por decir tres palabras en todas las películas. Recientemente, un usuario de Twitter revolucionó internet, luego de publicar la supuesta suma millonaria que habría recibido Vin Diesel por su participación en las tres cintas de 'Guardianes de la Galaxia'. Según el cibernauta, Diesel habría recibido 54 millones de dólares por su interpretación de Groot. Es por esto que por cada film habría recibido 13 millones de dólares.

'Groot' es una criatura extraterrestre, similar a un árbol sensible y grande. Tiene diferentes poderes y una gran inteligencia pero no puede hablar idiomas humanos. Imagen de Disney+.

James Gunn, el director de la franquicia utiliza mucho las redes sociales, así que vio la información y se dispuso a responder al usuario. Tal como parece, el ejecutivo desmintió que ese fuera el sueldo que cobró Vin Diesel por su trabajo en las películas, pues escribió: "No es verdad" junto con unos emojis de risa. Pese a esto, el cineasta no dio información sobre la cantidad de dinero que ganó el actor por interpretar a Groot.

Guardianes de la Galaxia

El pasado 4 de mayo se estrenó 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', la tercera entrega de la historia. Como muchas películas del universo Marvel, se posicionó como un éxito en taquilla luego del primer fin de semana de lanzamiento, pues ya ha recaudado más de 250 millones de dólares a escala global, según informó el sitio Comscore.