Así lucía Shakira a sus 14 años, cuando grabó su primer videoclip inédito

Shakira es una de las artistas más talentosas e icónicas de la industria internacional, y finalmente, todo lo que ha logrado en la música fue reconocido en una reciente premiación. En la última semana, la intérprete de “Loba” ha sido tendencia por haber recibido el Premio Billboard a la Mujer del Año. Y, cuando lo recibió, dio un discurso sumamente inspirador, en el que hizo hincapié en el poder que tienen las mujeres para amar y reconstruirse, y hacer con su dolor puro arte.

“Hoy sentí más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer porque es un año en el que me di cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos”, expresó con mucha emoción Shakira al recibir el premio en manos de Maluma, con quien colaboró en la canción “Chantaje”.

Luego, la cantante habló sobre la música como vía de sanación a su ruptura con el ex futbolista y padre de sus hijos, Gerard Piqué. “Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, pero las lecciones más importantes que aprendí este año, las aprendí de otras mujeres. Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”, concluyó Shakira.

SHAKIRA RECIBIÓ EL PREMIO BILLBOARD A LA MUJER DEL AÑO. FOTO: ARCHIVO

Pero, si algunos pensaban que luego de este reconocimiento Shakira le pondría un freno a su carrera, eso no sucederá. Pues, Shak está aprovechando el hecho de haber regresado a lo alto de las listas para seguir sonando y descargándose por la vía de la música. Es más, en las últimas horas, las redes estallaron cuando la artista anunció el lanzamiento de “Acróstico”, para este jueves a las 8 pm.

El primer video de Shakira cantando

Si bien el futuro de Shakira es prometedor, lo cierto es que la cantante de 46 años empezó desde muy chica en el rubro, por lo que se ha preparado toda la vida para estar donde está. Bien sabemos que Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977. Y, antes de lanzar el exitoso álbum “¿Dónde están los ladrones?”, la joven Shak participaba en varios concursos de talentos, donde mostraba su talento vocal.