Se viralizó la primera fotografía de Shakira y Thalía, veinte años atrás, y causó furor en las redes

La reciente edición de los Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música tuvo varios momentos icónicos que trascendieron y causaron furor en las redes. Desde los shows en vivo de María Becerra, Evaluna, Emilia y Ludmilla, Ana Gabriel y Thalía, hasta los mejores looks de la alfombra roja y los emotivos discursos que varios les dedicaron a los presentes.

Shakira fue, sin dudas, una de las artistas más agasajadas el pasado domingo 7 de mayo, puesto que recibió el reconocimiento a la Mujer del Año. Además, la colombiana dio un discurso motivador para cada una de las mujeres presentes, recordando que, a pesar las caídas y los obstáculos, todas tienen el poder de seguir adelante.

El reencuentro de Shakira y Thalía

Otro de los momentos más importantes de la gala, fue cuando la icónica Thalía recibió el premio a la Mujer Poderosa. Y, más tarde, se reencontró con la intérprete de “Gitana” de una forma conmovedora. Shak y Thalía se abrazaron en el medio de la ceremonia, acaparando todos los flashes en el lugar.

Como si fuera poco, una vez finalizada la gala de los Premios Billboard, Thalía subió un posteo de Instagram con el video que se hizo viral en las redes. Y, en la leyenda, escribió: "Mi Shak!!! Que hermoso abrazarte de nuevo. Y que gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante. ¡Qué noche tan poderosa! Te quiero amiga bella, nos vemos pronto".

Por su parte, la cantante de 46 años también hizo una publicación especial para dedicarle a su colega. Entonces, Shakira subió la inolvidable foto que se sacaron en la gala y le puso: "Con la bella y poderosa Thalía". Por todo esto, las divas causaron sensación en las redes sociales, probando que nunca hubo una enemistad entre ellas, como se rumoreaba hacía años.

SHAKIRA Y THALÍA SE CONOCIERON EN EL 2001. FOTO: RADIO LA ZONA

La primera foto de Shakira y Thalía

No obstante, la icónica fotografía que Shakira y Thalía se sacaron en la ceremonia de los Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música, no fue la única ni la primera que tienen juntas. Pues, en 2001, las artistas se conocieron en una fiesta privada, tras la entrega de Premios Grammy, y no dudaron en capturar el momento. En aquel entonces, cada artista estuvo acompañada por su respectiva pareja; Antonio de la Rúa iba con Shak y Tommy Mottola con la intérprete de “Amor a la mexicana”.