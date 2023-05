Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres una persona sensible

Los test de personalidad continúan siendo los más elegidos en las redes sociales. Los usuarios encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer aspectos de su forma de ser en segundos. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Quieres descubrir lo que expone sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Tortuga: eres una persona sensible. Prefieres no discutir y te alejas de la gente negativa. No sabes tomar decisiones sin escuchar lo que te dicta el corazón. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida y te caracterizas por ser sumamente fiel en todos tus vínculos. Eliges siempre ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Tu familia ocupa un lugar muy importante en tu corazón.

Los test de personalidad continúan siendo los más elegidos en las redes sociales / istockphoto

Flor: eres alguien auténtico. Muchos te admiran porque eres alguien único y actúas sin importar el qué dirán. Por fuera puedes parecer frío, pero lo cierto es que eres sumamente amoroso y cariñoso. Detestas que te digan qué hacer o te impongan qué elegir. Para ti, no existe nada más valioso en el mundo que poder tener la libertad de escoger y hacer lo que cada uno desee.