La desgarradora imagen con la que Luis Miguel recordó a Marcela Basteri en el Día de las Madres

Este miércoles 10 de mayo, los ciudadanos de México están celebrando el Día de la Madre. Por este motivo, las redes sociales se han visto repletas de posteos de usuarios que les dedican mensajes especiales a la mujer que les dio la vida. Entre ellos, cientos de estrellas del mundo del espectáculo también han saludado a sus madres, con emotivos posteos. Y, sin dudas, el que conmovió más a todo el mundo fue el del cantante Luis Miguel.

El posteo de Luis Miguel en conmemoración de su madre

Luis Miguel suele utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir contenido promocional sobre su carrera y su próximo tour internacional. Sin embargo, en el marco del Día de las Madres, el cantante de 53 años decidió conmemorar a Marcela Basteri, su madre, quien desapareció en 1986, es decir, 37 años atrás.

LUIS MIGUEL COMPARTIÓ UN RECUERDO DE SU MADRE. FOTO: INSTAGRAM @lmxlm

Más que emotiva, para muchos la publicación se volvió desgarradora, puesto que se pudo ver en una foto al “Sol de México” sonriendo junto a su madre, tiempo antes de su triste y misteriosa partida. Si bien, Luis Miguel no eligió ninguna frase para describir lo que siente en estos momentos, como dicen, una imagen vale más que mil palabras.

LUIS MIGUEL, MARCELA BASTERI Y ALEJANDRO BASTERI. FOTO: INSTAGRAM @ABASTERI

De inmediato, los seguidores del intérprete de “Yo sé que volverás” (canción que Luis Miguel le escribió a su madre) se vieron conmovidos por el posteo y comentaron: “De las pocas veces que Luis Miguel disfrutó de su madre”; “Me sobra juventud, me muero por vivir Pero me faltas tú…”; “Felicidades a tu mami. Dios te la bendiga Luis Miguel y siempre has que donde esté, ella se sienta orgullosa de ti como persona y artista”; “No existe amor más puro e incondicional que el de una madre por sus hijos. Una parte de ella está dentro de ustedes”.

Qué le pasó a Marcela Basteri

La desaparición de Marcela Basteri shockeó al mundo en 1986 y, en la actualidad, sigue siendo todo un misterio. De acuerdo a lo documentado por el periodista Javier León Herrera, encargado de escribir “Luis Miguel, la historia”, Marcela Basteri se habría marchado de la casa de Luisito Rey, cansada del maltrato que sufría, en 1985. En ese entonces, el cantante tenía 15 años.

Supuestamente, Basteri había huido a la casa de su familia en Italia, quienes, después confesaron que la vieron “muy demacrada, delgada y con los ojos hinchados”. Un año más tarde, Luisito Rey, quien había sido su marido, le insistió para verse una vez más en Madrid. Y, desde ese momento no se supo más de ella.