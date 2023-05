Estos son los 3 actores que se arrepienten de haber rechazado importantes papeles en películas

En el mundo del cine hay muchos momentos que quedaron en la historia, como distintas escenas icónicas, actores que saltaron a la fama, efectos visuales increíbles y hasta problemas en los sets de rodaje.

Sin embargo, algo que no suele pasar es que un actor rechace un papel y luego se arrepienta, ya que cuando les llega la oferta suelen analizarla bastante. Se tiene en cuenta los tiempos, otros compromisos, las necesidades económicas, el argumento de la película y hasta la relación que se tenga con el director y los productores.

De todos modos, hay algunos actores y actrices que confesaron haber tomado decisiones equivocadas a la hora de rechazar un protagónico. Tal es el caso de 3 famosísimos artistas que, años después, se dieron cuenta de que habían cometido un error.

3 actores que se arrepienten de haber rechazado importantes papeles en películas

Al Pacino, un actor arrepentido.

Uno de ellos es nada más y nada menos que Al Pacino. El emblemático actor protagonista de El Padrino había recibido la propuesta de participar nada menos que en Star Wars (La guerra de las galaxias), para personificar a Han Solo.

La saga comenzó con su primer largometraje en 1977, pocos años después de que Alfredo James Pacino hiciera el papel de Mike Corleone en El Padrino y ganara fama mundial gracias a eso.

Las propuestas le llovían, por lo que debía elegir algunas y dejar de lado otras. Esto último hizo con Star Wars, alegando que "no entendió el guión". Sin embargo, años después calificó su decisión como "una gran oportunidad perdida".

Leonardo Di Caprio

Otro es el caso de Leonardo Di Caprio, quien también tiene una película icónica en su carrera (Titanic). El actor californiano rechazó el papel de Dirk Diggler en Boogie Nights. El filme, que llegó a los cines en 1997 (mismo año de Titanic), relata la historia de un joven que quería introducirse en la industria del cine porno en la década del 80'.

Justamente por ser en ese año, el ahora empresario de 48 años debía elegir entre uno de los dos proyectos, ¡y vaya que lo hizo bien! El protagónico de Dirk Diggler lo terminó realizando Mark Wahlberg, quien luego no alcanzó tanto éxito ni fama.

Will Smith

Por último, y siguiendo con los largometrajes taquilleros, hay que hablar de Matrix. El papel de Thomas A. Anderson, más conocido como Neo, estaba destinado a Will Smith, uno de los actores de Hollywood más reconocidos. Sin embargo, el personaje más importante del elenco lo terminó protagonizando, en los 4 filmes de la saga, Keanu Reeves, quien saltó a la fama gracias a ese largometraje. Actores arrepentidos de no haber participado en películas.

En cambio de participar en la saga distópica, Will Smith eligió ser protagonista de Wild Wild West (Las aventuras de Jim West), una película western que no alcanzó ni de cerca el éxito y la fama a la que llegó The Matrix. Por eso, años después se lamentó de su decisión.

¿Conoces la historia de otros actores que se hayan arrepentido de rechazar algún papel protagónico en películas?