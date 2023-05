Netflix lo hizo de nuevo: recuperó una película olvidada de la década de los '90 y la convirtió en tendencia. Es un film que combina drama, terror y dura 108 minutos. ¿De cuál hablamos? De El lado profundo del mar (The Deep End of the Ocean, como su título original).

Se estrenó en 1999 y fue dirigida por Ulu Grosbard. El largometraje está basado en la novela homónima de 1996 de Jacquelyn Mitchard. Cuenta con las actuaciones de Michelle Pfeiffer, Treat Williams, Jonathan Jackson, John Kapelos, Whoopi Goldberg y Ryan Merriman.

La película es para mayores de 13 años y la sinopsis oficial de Netflix dice: "Una madre se desespera cuando desaparece su hijo de 3 años. Nueve años más tarde, en su nuevo barrio conoce a un niño que tiene un parecido asombroso con su hijo Ben".

El guión es de Stephen Schiff y los dos niños que participaron en el rodaje fueron galardonados. Jonathan Jackson ganó el premio al Mejor Actor en los Young Hollywood Award y Ryan Merriman, el premio al Mejor Actor de Reparto en los Young Artist Awards.

Esta es la película olvidada que volvió a ser tendencia en Netflix

El film fue lanzado por Columbia Pictures y, en aquél entonces, resultó un fracaso de taquilla. Apenas recaudó 28 millones de dólares globales. Sin embargo, hoy, gracias al gigante del streaming, está siendo furor.