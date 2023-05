Conoce el impresionante coeficiente intelectual de Lady Gaga

Si bien no es un requisito para ser famoso, muchas de las estrellas de Hollywood tienen un coeficiente intelectual muy alto. Tal es el caso de Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga.

La estrella nacida en Nueva York forma parte de un selecto grupo de artistas que tienen una inteligencia superior a la media. Según trascendió, la intérprete de "Poker Face" alcanza un IQ de 166, lo que es bastante superior a la inteligencia media de Estados Unidos, que apenas alcanza los 100 puntos.

Lady Gaga y su CI, un número increíble.

¿Cómo se calcula el coeficiente intelectual?

El coeficiente intelectual (CI, conocido como IQ en inglés) se calcula mediante una prueba de inteligencia estandarizada, que es un examen preparado para medir la capacidad intelectual de una persona. La prueba más comúnmente utilizada para calcular el CI es la Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos, que tiene un puntaje promedio de 100 y una desviación estándar de 15.

Dicha prueba de inteligencia mide una variedad de habilidades cognitivas, como la comprensión verbal, la percepción visual-espacial, la memoria de trabajo y el razonamiento abstracto. Una vez completada la prueba, los resultados se comparan con los de una población de referencia y se calcula un puntaje de CI.

Hay que tener en cuenta que por debajo de 70, el nivel de CI se considera bajo, mientras que 100 es el promedio y por encima de 130 ya es alto. En base a esto, la inteligencia de Lady Gaga está bastante por encima del promedio e incluso del límite entre promedio y alto.

Además de la compositora de 37 años, hay otros artistas que también llamaron la atención por su nivel de inteligencia.

Entre ellos están la modelo Cindy Crawford y la cantante Alicia Keys, quienes alcanzan un nivel de 154, apenas 12 puntos por debajo de Gaga. Por otro lado, aparecen los actores Steve Martin y Nolan Gould, con 142 y 150 puntos respectivamente.

Lady Gaga tiene un nivel muy alto de inteligencia.

Sin embargo, quien rompe todas las barreras y supera incluso a la intérprete de "You and I" es nada menos que Brian May. El histórico guitarrista de Queen llega a los ¡181 puntos!, siendo la celebridad norteamericana más inteligente según los registros trascendidos hasta ahora.

Ahora que ya sabes cuál es el nivel intelectual de Lady Gaga y de otras estrellas de Hollywood, ¿quién fue el que más te sorprendió?