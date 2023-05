Sol Pérez conquistó corazones desde Miami en microbikini

Sol Pérez se tomó un respiro del trabajo, armó las valijas y se subió a un avión con destino a los Estados Unidos junto a Guido Mazzoni. Desde allí, hace horas que conquista los corazones de sus admiradores con el contenido que comparte en Instagram.

Hoy, sorprendió a todos frente al espejo para lucir un precioso microbikini. La panelista sabe bien que es dueña de una gran belleza y no escatima nada al presumirla en la web.

Pronto dará el gran sí frente al altar y hay mucha expectativa con lo que sucederá. Si bien se encuentra muy feliz con su pareja, desde hace tiempo no usa el anillo de compromiso. ¿El motivo? Ella misma lo contó a sus admiradores en las redes.

Sol Pérez

"Me lo saqué porque entreno, levanto la barra, levanto constantemente peso y me lástima y se me va a romper", reveló Pérez y añadió: "¡Guido gastó, realmente, demasiado dinero en ese anillo, por ende no lo quiero arruinar. No sé cómo voy a hacer con el anillo real de casamiento porque no hay forma…Prefiero tatuarme el dedo porque realmente no puedo tener un anillo porque se me pierde".

Sol Pérez dará el gran sí frente al altar este año

"Me lo saqué para The Challenge porque sabía que los desafíos iban a ser muy fuertes y sabía que tenía muchas posibilidades de perderlo. Lo amo con todo mi corazón, es hermosísimo, pero no va con mi vida de deporte", confesó.