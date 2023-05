Scarlett Johansson confiesa que se sintió hipersexualizada desde joven: "Me convertí en un objeto"

Scarlett Johansson es una de las actrices más populares de Hollywood y esto se debe a su extensa trayectoria. Recientemente, se viralizó una entrevista exclusiva del podcast 'Armchair Expert' de Dax Shepard, donde la actriz participó y se animó a hablar sobre cómo se ha sentido personalmente a lo largo de su carrera. Al parecer, la intérprete ha tenido que lidiar con una extrema hipersexualización por parte de la industria del entretenimiento.

La estrella de Marvel estudió actuación durante su infancia, así que Melanie Sloan, su madre, comenzó a llevarla a diversas audiciones. Así fue como a los nueve años participó en su primera película e hizo su debut en el cine en la comedia de fantasía North. En el podcast, la actriz habló de su madre y le agradeció por haberla protegido de cuestiones que "no eran apropiadas para su edad", cuando aún no tenía 18 años.

Scarlett Johansson en el podcast 'Armchair Expert'. Imagen de www.armchairexpertpod.com

Gracias a su enorme talento y dedicación, Scarlett logró posicionar su carrera en lo alto de Hollywood. Sin embargo, el hecho de haberse convertido en una popular estrella, le trajo cuestiones que la incomodaron durante muchos años, ya que confesó que se sintió como un objeto e hipersexualizada desde el comienzo de su carrera, cuando apenas era una niña.

Scarlett Johansson actuando en 'North', una película de 1994. Imagen de IMDb.

La actriz comentó en el podcast que la encasillaron en el papel de "chica sexy", así que las producciones le ofrecían roles con este tipo de características. Por esta razón, en algún momento de su vida llegó a pensar que no iba a poder interpretar otro tipo de personajes. Incluso confirmó: "Me convertí en un objeto y me encasillaron de esta manera en la que sentí que no estaba recibiendo ofertas de trabajo para las cosas que quería hacer. Recuerdo haber pensado para mis adentros: 'Creo que la gente piensa que tengo 40 años'".

Scarlett Johansson contando su experiencia con la actuación. Imagen de www.armchairexpertpod.com

Luego de contar su experiencia con el cine, Johansson habló sobre varias actrices jóvenes y elogió sus carreras. La celebridad está convencida de que esta situación ha cambiado bastante en la actualidad, así que ahora se muestra más versatilidad a la hora de interpretar un papel. "Zendaya. Ese es un gran ejemplo, también Florence Pugh. Ella trabaja en todos los géneros diferentes y puedes ver todos estos colores diferentes en su caja de pintura", afirmó la intérprete.