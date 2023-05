¡No lo vas a poder creer! Estas son las extrañas reglas que tuvieron que seguir algunos actores

La historia del cine está repleta de curiosidades y de reglas extrañas que tuvieron que seguir los actores y las actrices, muchas veces por pretensiones de los productores y directores, y muchas otras por exigencias de sus colegas. Pierce Brosnan, Uma Thurman y Steve McQueen son algunos de los tantos protagonistas de estos hechos insólitos.

Cuenta la historia que, cuando Adriana Caselotti puso su voz a la protagonista del clásico animado Blancanieves y los Siete Enanitos, Walt Disney le exigió que no doblara a ningún otro personaje para no echar a perder el encanto y la ilusión de la película.

Esta es una de las tantas exigencias extrañas que se encuentran en la tradición cinematográfica. Otro caso similar es el de Pierce Brosnan, actor británico que supo encarnar a James Bond, el agente 007: cuando realizó Goldeneye, su contrato decía que no podía lucir traje en ninguna otra película que realizara por fuera de la famosa saga de espionaje.

Pero no siempre las reglas vienen por parte de un superior: muchas veces son los mismos actores quienes las hacen saber. Uno de los casos más emblemáticos en este sentido es el de Steve McQueen, actor que tenía una especie de rivalidad con Paul Newman.

Cuando McQueen supo que iba a trabajar junto a Newman en Infierno en la torre, puso como condición que el guion debía tener exactamente la misma cantidad de líneas para él y para su colega.

Uma Thurman, Tom Holland y más: otros casos de reglas extrañas en el mundo del cine

De acuerdo con lo que se dice de ella, a Uma Thurman no le interesaría tanto la cantidad de líneas que le toca a cada personaje en los guiones, sino más bien las prendas que usan estos en los rodajes.

Al parecer, la actriz fetiche de Quentin Tarantino habría pretendido en uno de sus contratos que ella tendría que ser quien mejor luzca vestida en toda la película. Dicho en otras palabras, nadie podría tener mejores looks que ella.

Volviendo a los guiones, es sabido que Tom Holland tiene un particular defecto que consiste en revelar spoilers de las producciones en las que participa. Es por esto que Marvel decidió que, para Avengers: Endgame, el actor reciba solamente sus líneas de diálogo y no el texto completo del film. Mientras interpretó a James Bond, Pierce Brosnan no pudo usar traje en ninguna otra película.

Por último, Tom Cruise también se suma a la lista de actores con reglas extrañas. Famoso por realizar escenas de acción sumamente arriesgadas sin hacer uso de dobles, el actor de Misión Imposible y Top Gun exige que, cuando tiene que correr en pantalla, nadie puede hacer lo mismo a su lado.

Con Annabelle Wallis hizo una excepción para el reboot de La Momia. Sin embargo, a ella la grabaron corriendo aparte y luego la agregaron al lado de Cruise en edición.