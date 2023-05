Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres una persona narcisista

Los test de personalidad siguen siendo un gran atractivo en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para pasar el rato y además, para conocer de inmediato aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá, en segundos, con sus asombrosos resultados.

¿Te atreves a conocer qué indica sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Gato: eres una persona de mente abierta. Sobresales por ser amable, atento y cordial con todos los que te cruzas. Respetas y escuchas la opinión de todos y no discutes por nada, salvo que no quede otra escapatoria. Detestas las limitaciones y te escabulles de los lugares que no te permiten desarrollarte al cien por ciento. Eliges no guardar rencor y sueles perdonar con facilidad. Tu familia es un pilar fundamental en tu vida.

Los test de personalidad siguen siendo un gran atractivo en las redes sociales / istockphoto

Corazón: eres una persona narcisista. Solamente sabes hablar sobre temas que te tienen como protagonista. No toleras las críticas y para ti, todo lo que realizas es perfecto. Si no cambias el modo de ver la vida, a largo plazo te pesarán tus decisiones ya que nadie querrá estar cerca tuyo. Posees objetivos muy claros y vas tras ellos cueste lo que cueste. Si te caes, te levantas con fuerzas y nada te impide alcanzar tus metas.