Bella Thorne y otros actores que aceptaron papeles solo por el dinero

En más de una oportunidad, nos encontramos con actores que revelaron haberse enamorado de los papeles a los cuales le dieron vida. Algunos llegaron a asegurar que dichos roles fueron escritos para ellos y que estaban destinados a interpretarlos. Sin embargo, otros solo decidieron sumarse a los proyectos por un único interés: el dinero que iban a recibir a cambio.

Los actores que protagonizaron proyectos solo por el dinero

Amanda Seyfried en Cartas a Julieta

Durante una entrevista con Vanity Fair, la estrella reveló cómo se sumó al elenco de la conocida película: "Las comedias románticas son estupendas, eso sí, si se hacen bien. Me encanta verlas; lo que no me gusta necesariamente es el proceso de hacerlas“. Aunque no es fan de este género, Amanda Seyfried decidió ser la protagonista por el dinero que obtuvo como sueldo.

“Me gusta una productora pequeña, un plató pequeño. A veces es maravilloso. Es hacer películas por una razón diferente: por dinero. Todos queremos dinero. A mí me encanta mi departamento de Nueva York", explicó con total sinceridad.

Amanda Seyfried y otros actores que aceptaron trabajo solo por dinero.

Bella Thorne en ¡Shake It Up!

Si hablamos de actores que realizaron roles solo por dinero, entonces debemos nombrar a Bella Thorne. La estrella decidió sumarse a Shake It Up, la famosa serie de Disney Channel para obtener una mejor calidad de vida. Finalmente, se convirtió en el rol que la llevó a la cima de la fama.

"Vivíamos a base de cupones de Stouffer's, y eso era todo lo que teníamos para comer cada día. Puede que a todo el mundo no le parezca gran cosa, pero cuando eres una madre soltera que cría a cuatro hijos con deudas y no tienes nada a tu nombre, es una puta mierda", explicó Bella Thorne en una entrevista.

Daniel Craig en James Bond

Aunque se convirtió en uno de los James Bond más famosos de la franquicia, lo cierto es que Daniel Craig no se desvivía por darle vida a dicho personaje. Una de las razones por las cuales se sintió motivado a interpretarlo, fue la increíble suma de dinero que iba a recibir a cambio. De esta manera, hasta accedió a grabar películas en simultáneo y sin tiempo de descanso.

"Me contrataron para hacer otra. Estaba todo preparado. Pero en el estudio había muchas ganas de hacerlo cuanto antes. De hecho, en un momento dado tuvimos una conversación en la que decíamos: 'Vamos a rodar dos películas seguidas'. Y yo dije: 'Están locos del todo'. De la forma más amable posible. Son muy grandes", declaró.

Eddie Murphy en La mejor defensa

Siendo muy joven, la famosa estrella decidió aceptar el rol del teniente T.M. Landry por dinero: "Finalmente volvió con una oferta de un millón de dólares por algo así como un par de semanas de trabajo. Ahora, quiero que me digas que un chico de 22 años va a rechazar un millón de dólares por dos semanas de trabajo”.

Jackie Chan en Una Pareja Explosiva

En más de una oportunidad, el famoso actor reveló que no era fan de dicha saga y que solo se sumó al elenco por el dinero que iba a recibir como sueldo: “Tengo razones para hacer cada película, tengo algo que decir. A diferencia de Rush Hour... la que menos me gusta es Rush Hour, pero irónicamente se vendió muy bien en EE. UU. y Europa".