Acertijo visual nivel avanzado: la palabra 'RUEGO' te desafía a que la encuentres entre las palabras 'FUEGO'

No cualquier persona es capaz de dar solución a este tipo de retos visuales en un tiempo límite. Sin embargo, siempre se puede intentar y practicar hasta convertirse en un experto en cualquier acertijo visual. Pues, aunque no lo crean, estos juegos no sólo están creados para la diversión de los internautas, sino también para entrenar su intelecto.

El reto del día presenta un diseño con fondo naranja, sobre el que se expanden las palabras 'FUEGO' en color rojo. Como verán, la distribución de las palabras no es tan ordenada ni lineal, por lo que encontrar anomalías se puede volver una tarea un poco difícil para algunos.

Esta vez, el desafío está en encontrar la palabra intrusa, entre todas las demás. Se trata de la palabra 'RUEGO', que, como ves, sólo cambia la letra 'F' por la 'R'. Precisamente, el hecho de que la diferencia sea mínima es lo que complica más a muchos internautas que quieren resolver el acertijo visual. Aún así, creemos que puedes hacerlo.

ACERTIJO VISUAL. FOTO: MDZ ONLINE

Antes de irnos, revelamos la respuesta del reto visual del día. La palabra 'RUEGO' se escondía en el cuadrante derecho y central del diseño. Los esperamos a todos nuevamente a realizar la próxima aventura. Esta nota es propiedad de MDZ. Prohibida su reproducción sin un hipervínculo al contenido original.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL. FOTO: MDZ ONLINE

¡Juega, diviértete y participa de numerosos sorteos! Recibe semanalmente los mejores acertijos visuales suscribiéndote a nuestro newsletter desde aquí.