Reviviendo clásicos: 5 curiosidades imperdibles de E.T: El extraterrestre

En 1982, Steven Spielberg estrenó una película que marcó la infancia de distintas generaciones. Estamos hablando de E.T: El extraterrestre, una producción que nos adentraba en una historia de fantasía, conmovedora, divertida y entretenida. Aunque los años pasan, continúa siendo un clásico del cine y por este motivo, te contamos curiosidades que te encantarán.

Detrás de la voz del dulce extraterrestre se encontraba Pat Welsh. Sin embargo, su voz fue acompañada por ronquidos y sonidos de nutrias para volverla tan característica. Acertar con el tono perfecto de dicha voz, se volvió un trabajo bastante duro para Steven Spielberg y Benn Burtt, artista de efectos de sonido.

Para dar voz a dicho personaje, la actriz de telenovelas fumaba dos paquetes de tabaco al día para tener una voz áspera y rasgada. ¡Y eso no fue todo! La voz de E.T también experimentó con la voz de Spielberg y la de su mujer, con los ronquidos de la esposa resfriada de Burtt, el eructo de un profesor y hasta ruidos de animales como mapaches, caballos. Todos estos sonidos dieron vida a la icónica voz que todos conocemos.

Un éxito de taquilla y en los Oscar

Tras su estreno el 11 de junio de 1982, E.T: El extraterrestre se convirtió en la película más taquillera en su momento recaudando 359 millones de dólares en todo el mundo y superando a Star Wars. Por supuesto, fue aclamada por los Oscar: obtuvo ocho nominaciones en la edición 55 y se llevó un total de cuatro premios a su casa.

Se consagró en las categorías de Mejor banda sonora dirigida por John Williams, Mejor sonido, Mejor edición de sonido y Mejores efectos visuales. El compositor también se llevó un Grammy y un BAFTA por la partitura.

Se inspiró en su infancia

El director nació en Ohio en 1946. Su madre era Leah Adler, una mujer que se caracterizaba por ser pianista y restauradora. Mientras que su padre Arnold era ingeniero. Cuando ambos decidieron terminar su matrimonio y separarse, este proceso doloroso angustió bastante a Spielberg quien creó un amigo imaginario. Un trauma que decidió reflejar en su película con Elliot, el niño sin padre, y E.T. su gran amigo imaginario.

Henry Thomas siempre fue la primera opción

Aunque se presentaron más de 300 niños al casting, Steven Spielberg sabía que Henry Thomas debía ser Elliot desde el primer instante en que lo vio actuar. Con solo 9 años, consiguió el papel protagónico al instante: “Está bien chico, tienes el trabajo“.

“La improvisación fue tan sentida y honesta que le di el papel ahí mismo. Me voló la cabeza. Después me daría cuenta de que es un actor adulto, no un niño“, comentó el director años atrás en una entrevista.

Harrison Ford y un cameo que nunca vimos

El director realizó el éxito Indiana Jones con Harrison Ford, a quien colocó en la piel del protagonista principal de la historia. En la época en la que se estrenó E.T, el actor ya era una de las estrellas más aclamadas de Hollywood. Por esta razón, el cineasta decidió eliminar su cameo de la película.

Pensó que Harrison podría acaparar demasiado protagonismo, y lo mejor era directamente quitar para siempre su cameo. La estrella aparecía justo después de que Elliott liberara a las ranas que iban a ser diseccionadas, y después iba a recibir un reto por parte del director del centro. Curiosamente, dicho director hubiera sido Ford.