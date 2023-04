Qué es de la vida del actor Joshua Jackson a 25 años del final de Dawson's Creek

A finales de los noventa, Dawson‘s Creek aterrizó en la pequeña pantalla. Desde el primer momento, se convirtió en una de las series preferidas de los espectadores juveniles de todo el mundo. Aunque el personaje principal de la historia era Dawson, también sus amigos tenían roles muy importantes.

Entre ellos se encontraba Pacey Witter, quien era encarnado por Joshua Jackson. Se trataba de un joven problemático que se caracterizaba por ser el mejor amigo del protagonista y de Joey Potter. Aunque los años han pasado, el actor sigue siendo reconocido por este rol y por esta ficción que le cambió la vida.

Joshua Jackson en la famosa serie Dawson‘s Creek.

Así es la vida de Joshua Jackson en la actualidad

En esta famosa serie de drama adolescente, el actor encarnaba a un personaje que utilizaba generalmente el humor y el sarcasmo para relacionarse con las personas. Así también, ocultaba el dolor emocional que sentía por tener una infancia muy infeliz. Para su familia, era la “oveja negra“ y una “gran vergüenza“.

Como era de esperar, este personaje no tardó en ganarse el corazón del público. Y Joshua Jackson no tardó en convertirse en una de las estrellas más queridas de fines de los noventa. Sin lugar a dudas, Dawson‘s Creek lo colocó en la cima de la fama y le abrió las puertas para seguir una carrera en el mundo del entretenimiento.

Cuando formaba parte de dicha ficción, el actor tenía 20 años. Se caracterizaba por llevar el cabello bastante corto y de color castaño claro. Lo cierto es que los años han pasado, y en la actualidad el intérprete tiene 44 años. Aunque luce un cabello con canas y una barba en su rostro, lo cierto es que sigue siendo un galán de la TV.

Si nos enfocamos en su vida personal y profesional durante estos años, podemos destacar que realizó varios proyectos desde que la famosa ficción llegó a su fin. Protagonizó durante varios años la serie Fringe en Fox TV, también formó parte de The Affair, When They See Us, Little Fires Everywhere y Dr. Death.

Joshua Jackson junto a su esposa, Jodie Turner-Smith.

Con respecto a su vida amorosa, cuando formaba parte de Dawson‘s Creek mantuvo una relación con Katie Holmes en las primeras dos temporadas. En varias oportunidades, la actriz reveló que su compañero de elenco fue su primer amor en la vida real. Aunque fueron una hermosa pareja, este amor quedó atrás.

En la actualidad, Joshua Jackson está felizmente enamorado de la reconocida actriz Jodie Turner-Smith. Comenzaron su romance en 2018 y decidieron elevar dichos sentimientos en 2019 al contraer matrimonio. Además de compartir grandes momentos como pareja, también se convirtieron en padres de una niña en 2020.