Estas son las películas que no podrás dejar de ver un día como hoy

Hoy en día existen incontables plataformas de streaming para disfrutar series y películas, y a medida que pasa el tiempo los catálogos se renuevan, por esta razón, siempre hay alguna opción nueva para ver. A continuación, echa un vistazo a la lista de films que no puedes dejar de ver un fin de semana de relax, donde lo único que tienes que hacer es pasar un buen rato.

'Misterio a la vista' es la última producción de Adam Sandler y Jennifer Aniston, una película ideal para pasar una tarde de domingo a pura carcajada. Se trata de una cinta de misterio, comedia, acción y aventura que dura tan solo una hora y media, y en los últimos días se ha posicionado entre los más vistos de Netflix. La sinopsis revela: "Luego de abrir su propia agencia de detectives, Nick y Audrey Spitz consiguen un caso de altísimo perfil cuando su amigo multimillonario es secuestrado en su propia boda".

Otra recomendación para ver es 'Un lugar llamado Nothing Hilll', un clásico de fines de la década del 90. Es una película dirigida por Roger Michell y protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant. Según la sinopsis, el film cuenta la historia de Ana Scott, una reconocida estrella de Hollywood que entra en una librería del barrio londinense de Nothing Hill. Allí se encuentra con William Thacker y ambos se entregan a un romance inesperado, rodeado de flashes, periodistas y rumores.

'There's something about Mery', conocida en el español latino como 'Loco por Mery', también es una buena opción para disfrutar durante un día de relax. Se trata de una película estadounidense que data de 1998 y ha pasado a convertirse en un icono del cine, pues te transporta a las risas y además cuenta con la participación de Cameron Díaz, Ben Stiller y Matt Damon. Según relata la sinopsis de Star+: "Un hombre emplea a un detective privado de mala fama para espiar a la mujer de la que ha estado enamorado desde la escuela".

Otra recomendación para disfrutar un día como hoy es 'Día del atentado', una cinta de 2017 que se ha posicionado como las películas más vistas de Netflix, en los últimos días. Se trata de un film basado en hechos reales, de suspenso y drama protagonizado por Mark Whalberg, Peter Berg y Kevin Bacon. Cuenta la historia de un policía que tiene que cumplir funciones en una maratón de Boston, pero las circunstancias dan un giro inesperado y termina ayudando a encontrar a los responsables de un atentado.