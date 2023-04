Emily Ratajkowski habló sobre Pete Davidson e hizo referencia a Harry Styles

Emily Ratajkoski ha estado en el centro de atención en los últimos días y esto se debe a diversas razones. Al parecer, la modelo y actriz estadounidense participó en una entrevista con Los Angeles Times y se animó a hablar a corazón abierto. Durante la conversación, dio detalles sobre salir con el comediante Pete Davidson, reveló la razón por la cuál no hablará sobre el rompimiento con su expareja e incluso hizo referencia a su relación actual, por lo que muchos especulan que habló sobre Harry Styles.

En la actualidad, Emily se encuentra en medio de un difícil proceso de divorcio con su esposo Sebsatian Bear-McClard, quien a la vez enfrenta acusaciones por conducta sexual inapropiada. La modelo no reveló los motivos de la separación, pues eligió proteger a su hijo Sylvester, el pequeño de 2 años. "Todos sabemos que el sistema judicial es realmente sexista. Y tengo miedo", confirmó y luego agregó: "Estoy aprendiendo que las mujeres francas no suelen tener hijos".

Ratajkowski, también se animó a hablar sobre su fugaz y reciente relación con Pete Davidson. Al parecer se trata de un hombre de ensueños, romántico y dulce, pues varias celebridades que han salido con él lo han confesado, e incluso Kim Kardashian lo confirmó. Emily comentó que sus amigas se mostraban incrédulas ante la situación y expresó que es un hombre muy respetuoso con las mujeres, así que era muy fácil tener citas con él.

Por otro lado, la modelo se refirió a su vida sentimental de la actualidad y reveló que hoy no piensa en chicos porque es una madre soltera llena de trabajo. Al parecer, tiene una agenda muy ocupada, así que no tiene tiempo de pensar en relaciones amorosas. A pesar de los dichos, a fines de marzo Emily fue fotografiada a los besos con Harry Styles, en plena calle de Tokio.

Emily Ratajkoski y Harry Styles fueron capturados a los besos, en Tokio. Imagen de Twitter.

Por esta razón, Ratajkosky comentó con Los Angeles Times: "Hay un millón de cosas locas e inexactas sobre mis relaciones. Definitivamente todavía no estoy pensando en los chicos". Sin embargo, la modelo dio unos detalles más y expresó: "Aunque, sí. Ya sabes, a veces las cosas simplemente suceden", por lo que muchos fans especulan que habla de un romance inesperado con Styles.

De hecho, semanas antes Emily habló en el podcast Going Mental with Eileen Kelly, y habló sobre una nueva relación. "Acabo de empezar a salir con alguien que me gusta. Así que es una sensación diferente. Pero si hubieras hablado conmigo hace cuatro semanas, te habría dicho que era absolutamente feliz estando soltera. Pero ahora me he dicho: 'Oh, bueno, él es genial'", confirmó Ratajkowski.