El consejo inesperado de Anne Hathaway hizo estallar de risa a los fans

Anne Hathaway es una de las actrices más reconocidas de Hollywood y esto se debe a sus participaciones en diversas películas. Al igual que muchas celebridades, la actriz suele aparecer en titulares de medios internacionales, pues todos quieren saber sus secretos de belleza, sus hábitos saludables, sus nuevos proyectos e incluso detalles sobre su familia. Por esta razón, hace un par de años, durante una entrevista con Ellen DeGeneres, se encargó de comentar los detalles de su último descubrimiento de vida y se animó a hacer una broma.

Anne Hathaway cuenta con un enorme repertorio fílmico entre los que se destacan 'El diablo viste a la moda', 'Los miserables', entre otros. Imagen de archivo.

La actriz tiene una personalidad sencilla y simpática, así que cuando se presenta para conversar con algún medio de comunicación, generalmente son charlas divertidas. Esto mismo sucedió cuando acudió al programa 'The Ellen DeGeneres Show', pues el público se mostró atento a su rutina diaria para trabajar, cuidarse y ser una super mamá.

Al parecer, el secreto estaba detrás de una obra literaria. "Encontré este maravilloso libro llamado "La sanación cítrica" en un rincón "hippie" durante un viaje familiar y fue la respuesta a todo. Los cítricos deben incorporarse a toda nuestra vida: en la alimentación, en el ambiente y hasta en la meditación", comenzó a contar la actriz.

Anne Hathaway en el programa de Ellen DeGeneres. Imagen de Pop Sugar.

En ese momento Anne le dio una instrucción al público y a todas las personas presentes en el estudio. La tarea era sacar una clementina, un cítrico que proviene de una hibridación entre una naranja y una mandarina. Al parecer, tenían que hacer una serie de pasos, así que Hathaway les pidió que sacaran la fruta, la pelaran y luego se la pusieran en la boca, para hacer unas respiraciones.

Al llegar a ese punto, y luego de dar una extensa explicación mientras el público la seguía atentamente, Anne comentó: "¿Acaso no se sienten mejor ahora?... ¡Claro que no! Lo inventé todo. Ellen, lo inventé todo... eres libre de lanzarme la clementina si quieres". Luego la actriz se encargó de dar una última enseñanza para explicar la broma: "La lección es: no se pongan algo en la boca solo porque lo dice una celebridad".