¡De no creer! Pasó de ser una estrella de las sitcom de los 90 a no poder pagar su alquiler

Llevar adelante una carrera artística no siempre es fácil. A veces puedes estar en la cima de la fama y formando parte de producciones que son aclamada por la crítica, y más tarde estar en búsqueda de una nueva oportunidad que te adentre nuevamente en el campo laboral. Esto le ocurrió a varios actores de Hollywood, los cuales tuvieron la chance de regresar y otros quedaron en el camino.

Lamentablemente, se dio a conocer la noticia de que una actriz de los noventa no tiene dinero para poder pagar su alquiler. Aunque épocas atrás estuvo en famosas series de televisión, hoy no tiene oportunidades laborales y está luchando para poder seguir viviendo en buenas condiciones. A continuación, te contamos cómo es la vida actual de Brett Butler.

Brett Butler y el complicado momento financiero que atravesó.

Durante la década de los noventa, Brett Butler se convirtió en la actriz protagonista de Grace al rojo vivo. Se trataba de una sitcom que se emitió precisamente entre 1993 y 1998, la cual contó con un total de cinco temporadas y llegó a convertirse en una de las ficciones más vistas dentro de la televisión norteamericana.

Debido a que la serie de televisión contó con un total de 112 episodios, los integrantes del elenco recibieron 250 mil dólares por cada uno de ellos. Aunque la estrella obtuvo un total de 25 millones de dólares en su cuenta del banco, su vida estuvo lejos de estar solucionada y de no enfrentarse a varias complicaciones con el paso del tiempo.

Después de ser la estrella estelar de un show, la actriz empezó a sobrevivir con pequeños papeles en diferentes series. Por ejemplo, formó parte de la novena temporada de The Walking Dead durante seis episodios, y también apareció en diferentes entregas de Cómo defender a un asesino, The Letflovers y The Morning Show.

Por estos roles, llegó a cobrar unos 5 mil dólares por rodaje. Sin embargo, no son trabajos que realiza con frecuencia y su departamento de una habitación en Los Ángeles cuesta alrededor de 2.500 dólares al mes. Estos problemas se suman a los inconvenientes que vivió en 2019, donde tuvo uno de los episodios de depresión más grandes de su vida, llegando a tener pensamientos suicidas y agorafobia. Tampoco debes olvidar que cuando estaba en la cima de la fama, la estrella le hizo frente a problemas de adicción.

Brett Butler en la famosa sitcom de los 90 que la hizo famosa.

Por este motivo, Brett Butler pasó a ser noticia debido a que no podía pagar su alquiler y se realizó una campaña beneficiaria a través de la página web GoFundMe: "Es urgente. Brett ha agotado todos sus recursos y el estrés de un desahucio inminente está aplastándola física y mentalmente", decía la campaña creada por un amigo de la intérprete.

En aquel entonces, la estrella llevaba seis meses sin poder pagar el alquiler cuando un amigo decidió recurrir a sus fanáticos: "He estado avergonzada. Casi avergonzada hasta morir". La actriz llegó a recibir un total de 35.848 dólares en donaciones.