Índigo cumplió años y Evaluna junto a Camilo le dedicaron un dulce festejo

Camilo Etcheverry y Evaluna Montaner abrieron sus puertas desde lo más intimo, los artistas en motivo de celebrar el primer año de vida de Índigo compartieron un conmovedor reel vía Instagram con algunos momentos vividos de la bebita y con sentidos mensajes en voz alta.

Fuente: Imagen / @camilo

Juntos en el agua.

Varios instantes compartidos en familia se vieron retratados por el dulce video que publicaron Evaluna y Camilo sobre el crecimiento de la niña y con importantes y delicadas frases de la vida: "Querida Índigo: quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives alguno de mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado punteagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no conoció 'puchero de tristeza', comenzó diciendo mientras que mostraba fotos inéditas de su nacimiento.

"No te podemos prometer que sea así para siempre porque si hay algo que no queremos ser es cómo esos papás que quieren proteger a sus hijos de la tristeza, miedo y de la rabia", siguió refiriendose al querer que atraviesa por las diferentes emociones humanas con total libertad.

Fuente: Imagen @camilo y @evaluna - índigo en brazos.

"Nosotros queremos que sientas lo que sea que tu tengas ganas de sentir, qué la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos correntazos de emoción tan tuyos cuándo apretas tus puñitos y todos tus dientes juntos como queriendo hacernos saber que no quieres que esos momentos acaben nunca", siguió.

Fuente: Imagen @camilo

Padre e hija.

"Lo que si te prometemos es que estaremos contigo a tu lado, sintiendo contigo... ya sé porque no vas a recordar nada de esto cuándo crezcas, porque estás tan ocupada aquí y ahora exprimiendo la vida, que no te queda tiempo para guardar memorias para volver a visitarlas en el futuro", reflexionó en cuánto a la felicidad del día a día de la pequeña.

"Yo quisiera ir por la vida cómo tú Índigo, sin tener noción del pasado, sin tener noción del futuro feliz cumpleaños Índigo", cerró Camilo acompañandolo con una enorme torta y la risa de fondo de la beba.

Chari.